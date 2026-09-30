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- Шоу-бізнес
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53-річна Єва Герцигова підкреслила стрункі ноги мереживною мінісукнею
Модель здивувала відвертим образом на Тижні моди в Парижі.
53-річна чеська супермодель Єва Герцигова відвідала показ Saint Laurent у рамках Тижня моди в Парижі та продемонструвала сміливий образ. Зірка з’явилася на заході серед інших знаменитих гостей французького Модного дому.
Для виходу Єва обрала чорну мінісукню з глибоким декольте. Наряд був виготовлений із напівпрозорого мережива і підкреслював фігуру моделі.
Герцигова доповнила сукню чорним жакетом, який накинула на плечі, та босоніжками на високих підборах.
Образ Єви відповідав загальній естетиці показу Saint Laurent — у колекції весна-літо 2027 дизайнер Ентоні Ваккарелло зробив акцент на золоті, прозорих фактурах та ефектних вечірніх силуетах. Показ відбувся біля фонтану Трокадеро на тлі підсвіченої Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, раніше Єва Герцигова вийшла заміж за батька своїх трьох дітей після 25 років стосунків.