Колишній дворецький принцеси Діани жорстко розкритикував книжку графа Спенсера

Принцеса Діана / © Getty Images

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Беррелл спростував твердження Спенсера про те, що король був «у захваті» після смерті принцеси Діани і назвав його «ревнивим».

В ексклюзивному інтерв'ю пан Баррелл заявив, що на його думку, мемуари «більше присвячені графу Спенсеру, ніж його сестрі Діані». І додав, що «досить злісний і мстивий погляд, який він виклав», не відповідає тому, чому він був свідком, оскільки провів значний час із принцесою до її смерті 1997 року, пише Mirror.

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Пол Баррелл / © Getty Images

Колишній співробітник заявив, що перебував у Парижі, коли король прибув після смерті Діани, і що опис Спенсера у книжці, не відповідає дійсності.

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«Він говорить про те, що король був у нестямі від радості, коли померла Діана. Що ж, Пірсе, я був у Парижі, я бачив короля. Він був зламаний. Він був спустошений».

Беррелл додав, що коли Чарльз вийшов із кімнати, де Діана перебувала зі своїми сестрами, він явно плакав, «його очі були налиті кров'ю». "Він був блідий і наляканий", - сказав він. І додав: "Я не згоден з тим, що говорить граф Спенсер про принца Чарльза".

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images

Нагадаємо, раніше син Діани – принц Вільям проігнорував запитання про нову книжку свого дядька, графа Спенсера, в якій той розповідає про життя своєї сестри – принцеси Діани.

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