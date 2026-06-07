Лист короля Чарльза, який він написав після смерті принцеси Діани, показав його справжні почуття до неї

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Associated Press

Реклама

Відомо, що члени британської королівської сім'ї рідко висловлюють емоції на публіці, але принц Чарльз тоді висловив свою скорботу з приводу смерті принцеси Діани у листі 1997 року, який пізніше виявили на аукціоні в Парижі.

У листуванні принц розповів своєму другові Пітеру Гоутону, що після смерті колишньої дружини він відчуває «нестерпну порожнечу». Він також писав про свою «розгубленість і сум'яття, що супроводжують відхід з життя такої молодої жінки».

Принцеса Діана / © Associated Press

Лист був написаний на фірмовому бланку Гайгроув-гауса і датований 8 грудня 1997 року. Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня того ж року. На той момент їй було лише 36 років. Її колишній чоловік підписав листа «Чарльз», і до лоту аукціону, крім самого тристорінкового листа, входив оригінальний конверт, пише instyle.

Реклама

На конверті було повідомлення із проханням доставити лист особисто.

Представник аукціонного будинку RR Auction у Бостоні повідомив, що цей довгий рукописний лист до Пітера висловлює його співчуття у зв'язку зі смертю близької людини. Ймовірно, Чарльз був особливо емоційним у момент написання листа.

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Associated Press

Новини партнерів