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Лист короля Чарльза, який він написав після смерті принцеси Діани, показав його справжні почуття до неї
Хоча принц Чарльз і принцеса Діана були вже рік, як розлучені на момент її раптової смерті, тодішній спадкоємець престолу тяжко переживав цю трагедію.
Відомо, що члени британської королівської сім'ї рідко висловлюють емоції на публіці, але принц Чарльз тоді висловив свою скорботу з приводу смерті принцеси Діани у листі 1997 року, який пізніше виявили на аукціоні в Парижі.
У листуванні принц розповів своєму другові Пітеру Гоутону, що після смерті колишньої дружини він відчуває «нестерпну порожнечу». Він також писав про свою «розгубленість і сум'яття, що супроводжують відхід з життя такої молодої жінки».
Лист був написаний на фірмовому бланку Гайгроув-гауса і датований 8 грудня 1997 року. Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня того ж року. На той момент їй було лише 36 років. Її колишній чоловік підписав листа «Чарльз», і до лоту аукціону, крім самого тристорінкового листа, входив оригінальний конверт, пише instyle.
На конверті було повідомлення із проханням доставити лист особисто.
Представник аукціонного будинку RR Auction у Бостоні повідомив, що цей довгий рукописний лист до Пітера висловлює його співчуття у зв'язку зі смертю близької людини. Ймовірно, Чарльз був особливо емоційним у момент написання листа.