Три знаки зодіаку, яким не можна нічого бити, рвати й ламати

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Він сприятливий для будь-якої діяльності, яка спрямована на творення — руйнування перебуває під категоричною забороною і призведе до неминучого покарання.

Сьогодні, 7 червня, заборона на руйнування діє для всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано що-небудь бити, рвати або ламати.

Телець

Тельці відомі як найспокійніший знак зодіакального кола, тим небезпечніше вони поводяться, впадаючи у стан люті — в такому разі вони можуть зруйнувати все, що завгодно. Зірки радять їм відмовитися від такого стилю в поведінці, оскільки навіть розбита чашка може зруйнувати стосунки.

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Діва

Діви максимально дбайливо ставляться до будь-якого майна, тому сьогодні випадково — чи навмисне — зламавши або розбивши улюблену річ, вони можуть впасти в розпач — у буквальному сенсі слова. Можливо, краще взагалі не брати до рук те, що вони не готові втратити.

Стрілець

Стрільці у стані емоційного збудження легко ображаються на все, що трапляється їм під руку, та легко можуть вдарити об стіну навіть дорогі для них і водночас тендітні речі. Чи варто казати про те, що, заспокоївшись, вони шкодуватимуть про втрату, але відновити її вже не зможуть.

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