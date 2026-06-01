Принцеса Діана уникала носити підбори в присутності принца Чарльза: у чому була причина

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Associated Press

У свій час леді Ді, як називали принцесу в суспільстві, вважалася однією з найкрасивіших жінок у світі. Покійна принцеса Уельська також одягалася в приголомшливі вбрання, які часто потрапляли в заголовки газет, однак, коли справа доходила до її вибору взуття, Діана часто уникала носити підбори в присутності свого чоловіка.

Зріст Діани становив 178 см, як і у Чарльза, тому, як повідомляється, вона не хотіла ризикувати засмутити чоловіка, маючи вищий за нього вигляд взуваючи високі підбори.

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Getty Images

Елоїз Моран, авторка книжки "The Lady Di Look Book", пише, що після розірвання шлюбу Діани та Чарльза правило, яке вона сама собі встановила, перестало діяти.

«Джиммі Чу згадував, що на початку їхньої семирічної дружби Діана завжди замовляла взуття на пласкій підошві, а потім, коли її шлюб почав розпадатися, підбори стали вищими», — пише автор, цитує його слова express.

Зазначимо, навіть весільні туфлі покійної принцеси були на низьких підборах. Клайв Шилтон, який розробив дизайн цієї пари, розповів про побоювання Діани з приводу того, що вона здаватиметься вищою за Чарльза.

Весілля Діани та Чарльза / © Associated Press

Дизайнер додав особливий штрих під підборами - намалював літери "C" і "D", проте, за його словами, підошву взуття ніхто навіть не побачив. Раніше ми розповідали, який вигляд мала пара взуття, яке створювали шість місяців.

