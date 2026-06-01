Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди чекають на повернення своїх колишніх

І це зрозуміло, оскільки сам факт розриву свідчить про те, що нічого спільного у нас із нею більше немає, але це правило працює далеко не для всіх.

Астрологтня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди чекають на повернення своїх колишніх.

Рак

Раки не тільки прив’язливі, а й дуже вірні люди, яких часто називають однолюбами — вони змінюють своїх партнерів тільки в найгірших випадках. Але навіть якщо це станеться, не поспішають створювати нові союзи, чекаючи, що той самий — єдиний і неповторний — одного разу повернеться до них.

Телець

Тельці прив’язані до свого партнера не стільки через романтичні почуття, скільки через гордість і впертість. Вони не зможуть змиритися з тим, що їх кинули, тому завжди чекають, що людина, яку вони, можливо, вже й не кохають так сильно, все ж повернеться до них — тоді вийде, що вони все-таки наполягли на своєму.

Козоріг

Козороги воліють мати міцний тил, вважаючи, що коли в них усе гаразд у домі та сім’ї, вони й професійних результатів доб’ються значно серйозніших. Тому вони не хочуть змінювати комфортних умов, які влаштовують їх на всі сто відсотків, і чекають, коли повернеться людина, яка влаштовує їх у всіх сенсах.

