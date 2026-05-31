Суспільство
150
1 хв

Нідерландська королівська родина поділилася радісною новиною про королеву Максиму та опублікувала фото

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима позували для фотографії з принцесами Амалією та Аріаною під час церемонії вручення беретів у казармах Королівської військової академії.

Ольга Кузьменко
Принцеса Амалія, король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Таким чином королева Максима завершила перший етап своєї підготовки як резервіста Королівської армії Нідерландів. Її Величність служить у Військовому дворі Його Величності Короля і проходить навчання звідти. Вона не приписана до конкретного роду військ, полку чи корпусу, а виконуватиме спільні та широкі функції у Королівській армії Нідерландів.

З цієї причини на її береті буде зображено лев на червоному тлі, також відомий як відзнака Великого або Генерального штабу. Після закінчення всієї підготовки передбачається, що вона отримає звання підполковника.

Резервісти відіграють вирішальну роль у підтримці регулярних збройних сил і можуть бути призвані на військову службу. Резервісти беруть активну участь у всіх родах військ, особливо в періоди загострення напруженості. Служба у резерві добровільна, але не позбавлена зобов'язань. Передбачено низку обов'язкових заходів, таких як участь у навчаннях, теоретичні заняття та підтримка базових військових навичок.

Нагадаємо, у квітні 2026 року ми писали, що старша дочка короля та королеви – принцеса Катаріна-Амалія зробила ще один крок у своїй військовій кар'єрі. Після проходження загальної підготовки на початку цього року, за підсумками якої вона отримала звання капрала, вона зараз проходить практичну підготовку до Королівських ВПС Нідерландів.

