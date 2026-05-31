Нидерландская королевская семья поделилась радостной новостью о королеве Максиме и опубликовала фото

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Таким образом королева Максима завершила первый этап своей подготовки в качестве резервиста Королевской армии Нидерландов. Ее Величество служит в Военном дворе Его Величества Короля и проходит обучение оттуда. Она не приписана к конкретному роду войск, полку или корпусу, а будет выполнять общие и широкие функции в Королевской армии Нидерландов.

По этой причине на ее берете будет изображен лев на красном фоне, также известный как знак отличия Большого или Генерального штаба. По завершении всей подготовки предполагается, что она получит звание подполковника.

Резервисты играют решающую роль в поддержке регулярных вооруженных сил и могут быть призваны на военную службу. Резервисты активно участвуют во всех родах войск, особенно в периоды обострения напряженности. Служба в резерве добровольна, но не лишена обязательств. Предусмотрен ряд обязательных мероприятий, таких как участие в учениях, теоретические занятия и поддержание базовых военных навыков.

Напомним, в апреле 2026 года мы писали, что старшая дочь короля и королевы – принцесса Катарина-Амалия сделала еще один шаг в своей военной карьере. После прохождения общей подготовки в начале этого года, по итогам которой она получила звание капрала, она сейчас проходит практическую подготовку в Королевских ВВС Нидерландов.

