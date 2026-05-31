ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Нидерландская королевская семья поделилась радостной новостью о королеве Максиме и опубликовала фото

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима позировали для фотографии с принцессами Амалией и Арианой во время церемонии вручения беретов в казармах Королевской военной академии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Таким образом королева Максима завершила первый этап своей подготовки в качестве резервиста Королевской армии Нидерландов. Ее Величество служит в Военном дворе Его Величества Короля и проходит обучение оттуда. Она не приписана к конкретному роду войск, полку или корпусу, а будет выполнять общие и широкие функции в Королевской армии Нидерландов.

По этой причине на ее берете будет изображен лев на красном фоне, также известный как знак отличия Большого или Генерального штаба. По завершении всей подготовки предполагается, что она получит звание подполковника.

Резервисты играют решающую роль в поддержке регулярных вооруженных сил и могут быть призваны на военную службу. Резервисты активно участвуют во всех родах войск, особенно в периоды обострения напряженности. Служба в резерве добровольна, но не лишена обязательств. Предусмотрен ряд обязательных мероприятий, таких как участие в учениях, теоретические занятия и поддержание базовых военных навыков.

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Напомним, в апреле 2026 года мы писали, что старшая дочь короля и королевы – принцесса Катарина-Амалия сделала еще один шаг в своей военной карьере. После прохождения общей подготовки в начале этого года, по итогам которой она получила звание капрала, она сейчас проходит практическую подготовку в Королевских ВВС Нидерландов.

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie