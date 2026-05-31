Норвежский кронпринц Хокон сокращает свою рабочую поездку из-за ухудшения здоровья его жены – кронпринцессы Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Реклама

Недавно он заявил, что он "беспокоится" за кронпринцессу Метте-Марит, сказав, что в последнее время ее состояние "значительно ухудшилось".

Теперь стало известно, что кронпринц Хокон сокращает свою предстоящую поездку в Японию, ссылаясь на проблемы со здоровьем своей жены.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Королевский дом объявил об изменении графика зарубежной поездки будущего короля.

Реклама

«Его Королевское Высочество наследный принц сокращает свою официальную поездку в Японию на один день в связи с состоянием здоровья Ее Королевского Высочества наследной принцессы», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте королевской семьи. «Это означает, что наследный принц сохранит всю официальную программу в Токио с 1 по 3 июня, а визит в портовый город Хатинохе 4 июня отменяется».

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как 52-летний наследник норвежского престола выразил обеспокоенность состоянием своей 52-летней жены, у которой в 2018 году был диагностирован хронический легочный фиброз, и которую в последнее время видели использующей кислородный катетер на публичных мероприятиях.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Также ранее мы сообщали, что король Харальд V впервые публично сделал заявление о состоянии здоровья своей невестки.

Реклама

Новости партнеров