Был звездой "Хата на тата": умер известный "деревенский султан" Сергей Бондарь

Сергей Бондарь

Сергей Бондарь, звезда проекта «Хата на тата», умер 18 мая. За любовь к турецким сериалам мужчина запомнился зрителям как «деревенский султан».

О смерти мужчины сообщил его сын в TikTok.

«Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет – он умер 18 мая 2026 года. Поэтому хочу попросить — когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего о проекте и отце, потому что очень тяжело», — сказал парень.

Семья мужчины призвала уважать их горе и не задавать лишних вопросов. Выражаем соболезнование близким.

Что известно о Сергее Бондаре

Сергей Бондарь из Ксаверовки Киевской области стал известен широкой аудитории благодаря участию в телевизионном проекте «Хата на тата». Зрителям он запомнился как яркий и неоднозначный герой, которого в программе даже называли «деревенским султаном». По сюжету шоу основное бремя домашних дел, ведение хозяйства и торговли лежало на его жене Светлане, тогда как сам Сергей предпочитал пересмотр турецких сериалов и придерживался мнения, что домашняя работа в основном является обязанностью женщины.

Семья Бондарей вела большое хозяйство, включавшее огороды, птицу, свиней и коров. Взгляды Сергея на распределение семейных обязанностей вызвали оживленное обсуждение среди зрителей и стали одной из главных тем выпуска.

После участия в проекте в семье, по словам его супруги и продюсеров шоу, произошли положительные перемены. Сообщалось, что Сергей начал активно помогать по хозяйству, ездить на рынок, больше поддерживать жену и уделять внимание семейным отношениям. Кроме того, он завершил ряд домашних дел, которые долго оставались невыполненными.

Интересным фактом является то, что один из сыновей семьи учился в Белоцерковском институте экономики и управления. В рамках проекта Сергей вместе с сыном также выполнил задание по созданию футбольной площадки для молодежи, что стало одним из памятных моментов выпуска.

