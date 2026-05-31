Забудьте о каре, бобе и пикси: появилась новая стрижка "чашечкой", которая станет хитом лета 2026

В мире моды на прически постоянно появляются новые тренды, изменяющие представление о стиле и индивидуальности. Если еще вчера главными фаворитами были каре, боб и пикси, то уже сегодня стилисты говорят о новой форме — стрижке «чашечкой». Она сочетает мягкость линий, легкую небрежность и экстраординарный объем, создавая совершенно новый образ. Рассказываем, что такое стрижка «чашечкой», кому она подходит, какие ее особенности и почему она может стать главным трендом лета 2026.

Что такое стрижка «чашечкой»

Стрижка «чашечкой» — это короткая или средняя прическа с округлой формой, мягко обрамляющая лицо. Ее название происходит от характерного силуэта, напоминающего перевернутую чашку: объем сверху, плавные линии по бокам и аккуратный контур снизу.

Главная идея — естественность и легкость без четких геометрических линий.

Особенности стрижки «чашечкой»:

округлая форма с мягким силуэтом;

природный объем на макушке;

легкая текстура волос;

отсутствие резких переходов;

универсальность в стилизации.

Кому подходит стрижка «чашечкой»

Для овального лица. Подчеркивает естественные пропорции и придает легкость. Для круглого лица. Благодаря объему сверху визуально вытягивает силуэт. Для тонких волос. Создает эффект густоты и дополнительного объема. Для активного образа жизни. Не требует сложной укладки.

Стрижка придает образу женственности, легко адаптируется под разные типы лица и не требует ежедневной укладки. Также придает волосам невероятный объем и подходит к любому аутфиту — повседневному, деловому или вечернему.

Как укладывать стрижку «чашечкой»

Главный принцип укладки прически — «небрежная элегантность».

Легкий текстурный спрей для объема.

Сушка феном с поднятием у корней.

Минимум стайлинга для природного эффекта.

По желанию можно сформировать лёгкие волны.

