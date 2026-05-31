Организация объединенных наций / © Associated Press

Реклама

Организация Объединенных Наций столкнулась с угрозой финансового коллапса из-за задержки взносов со стороны США и Китая — двух крупнейших доноров организации, на которые приходится около 42% ее базового бюджета.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Соединенные Штаты сейчас задолжали ООН более 4 млрд долларов, а Китай — еще около 455 млн долларов, несмотря на недавний перевод Пекином 850 млн долларов.

Реклама

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация фактически участвует в «гонке к банкротству» и может остаться без средств уже к середине августа.

«Это очень реальная перспектива», — подчеркнул Гутерриш.

Из-за острого дефицита финансирования ООН уже начала реализовывать масштабную программу экономии. В частности, организация закрывает отдельные офисы, сокращает около 3 тысяч должностей в секретариате, уменьшает расходы на переводческие услуги и урезает финансирование миротворческих операций.

Кроме того, ООН ускорила вывод миротворческих контингентов из ряда регионов, включая Демократическую Республику Конго, а также задерживает выплаты государствам, которые предоставляют военнослужащих для миссий «голубых касок», среди которых Непал и Бангладеш.

Реклама

Ситуацию осложняют особенности финансовой модели организации. ООН не имеет права привлекать кредиты для покрытия дефицита, а значительная часть ее расходов — около 70% — приходится на оплату труда персонала. В то же время государства-члены продолжают расширять количество программ и мандатов организации, которых сейчас насчитывается около 40 тысяч.

По информации издания, Вашингтон объясняет сокращение финансирования стремлением повысить эффективность работы международных структур. Представитель Государственного департамента США Майкл Десомбр заявил в Совете Безопасности ООН, что Соединенные Штаты выступают за «приоритет ясности и результатов над неэффективностью и пустыми словами».

Китай, в свою очередь, заявляет о готовности выполнить свои финансовые обязательства перед организацией.

The Wall Street Journal также отмечает, что финансовое давление на ООН усиливается из-за сокращения взносов других традиционных доноров, среди которых Великобритания, Германия, Швеция и Нидерланды.

Реклама

На фоне роста задолженности крупнейших плательщиков и уменьшения международной поддержки руководство ООН предупреждает, что без дополнительного финансирования организация может столкнуться с самым серьезным бюджетным кризисом за последние десятилетия.

Напомним, Израиль может прекратить сотрудничество с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после появления израильских сил безопасности в ежегодном отчете организации по сексуальному насилию в зонах конфликтов.

Новости партнеров