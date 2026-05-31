Трамписты ищут Орбану работу в ООН, чтобы спасти его от суда — СМИ
Ключевым мотивом такого сценария может быть получение дипломатического иммунитета, предоставляющего высокий статус в ООН.
Сторонники движения MAGA рассматривают возможность назначения экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на одну из высоких должностей в Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает VSquare со ссылкой на источники, имеющие дипломатические контакты.
По данным издания, ключевым мотивом такого сценария может быть получение дипломатического иммунитета, предоставляющего высокий статус в ООН.
Собеседники журналистов утверждают, что конкретная должность в этом случае имеет второстепенное значение.
Главный вопрос — уровень иммунитета, который будет предоставлять будущее назначение.
Согласно Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, полный дипломатический иммунитет имеют генеральный секретарь ООН, его заместители, помощники и руководители специализированных учреждений.
Такой статус фактически защищает от большинства юридических процедур, включая уголовное преследование, а также распространяется на членов семьи.
Чиновники низшего уровня пользуются только функциональным иммунитетом, который касается действий, совершенных в рамках служебных обязанностей.
По словам одного из источников, кроме возможной поддержки со стороны США, Орбан мог бы рассчитывать и на содействие президента Аргентины Хавьера Милея.
В материале напоминается, что борьба за должность генерального секретаря ООН по завершении каденции Антониу Гутерреша уже фактически началась.
Одним из фаворитов на эту должность называют нынешнего генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
В то же время, журналисты обращают внимание на то, что дочь и зять Орбана уже переехали в Нью-Йорк, что может упростить его возможное длительное пребывание в США.
По информации источников, близких к венгерскому политику, в случае обострения политической ситуации в Будапеште он может остаться в Соединенных Штатах на длительное время.
В таком случае высокая должность в ООН могла бы стать для него альтернативой политическому убежищу и потенциальным юридическим спорам по экстрадиции.
В то же время VSquare отмечает, что этот сценарий пока находится только на начальной стадии обсуждения и может не быть реализован.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования пострадавшим в результате попадания «Шахеда» в многоэтажку в Румынии, но избежал упоминания о том, что дрон был российским.
Мы ранее информировали, что премьер Венгрии Петер Мадяр заявил о массовом выводе средств олигархами из окружения Виктора Орбана и их подготовке к бегству из страны.