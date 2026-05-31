Трамписты ищут Орбану работу в ООН, чтобы спасти его от суда — СМИ

Ключевым мотивом такого сценария может быть получение дипломатического иммунитета, предоставляющего высокий статус в ООН.

Виктор Орбан / © Associated Press

Сторонники движения MAGA рассматривают возможность назначения экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на одну из высоких должностей в Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает VSquare со ссылкой на источники, имеющие дипломатические контакты.

По данным издания, ключевым мотивом такого сценария может быть получение дипломатического иммунитета, предоставляющего высокий статус в ООН.

Собеседники журналистов утверждают, что конкретная должность в этом случае имеет второстепенное значение.

Главный вопрос — уровень иммунитета, который будет предоставлять будущее назначение.

Согласно Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, полный дипломатический иммунитет имеют генеральный секретарь ООН, его заместители, помощники и руководители специализированных учреждений.

Такой статус фактически защищает от большинства юридических процедур, включая уголовное преследование, а также распространяется на членов семьи.

Чиновники низшего уровня пользуются только функциональным иммунитетом, который касается действий, совершенных в рамках служебных обязанностей.

По словам одного из источников, кроме возможной поддержки со стороны США, Орбан мог бы рассчитывать и на содействие президента Аргентины Хавьера Милея.

В материале напоминается, что борьба за должность генерального секретаря ООН по завершении каденции Антониу Гутерреша уже фактически началась.

Одним из фаворитов на эту должность называют нынешнего генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В то же время, журналисты обращают внимание на то, что дочь и зять Орбана уже переехали в Нью-Йорк, что может упростить его возможное длительное пребывание в США.

По информации источников, близких к венгерскому политику, в случае обострения политической ситуации в Будапеште он может остаться в Соединенных Штатах на длительное время.

В таком случае высокая должность в ООН могла бы стать для него альтернативой политическому убежищу и потенциальным юридическим спорам по экстрадиции.

В то же время VSquare отмечает, что этот сценарий пока находится только на начальной стадии обсуждения и может не быть реализован.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования пострадавшим в результате попадания «Шахеда» в многоэтажку в Румынии, но избежал упоминания о том, что дрон был российским.

Мы ранее информировали, что премьер Венгрии Петер Мадяр заявил о массовом выводе средств олигархами из окружения Виктора Орбана и их подготовке к бегству из страны.

