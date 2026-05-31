Войска НАТО проводят масштабные учения на территории России

Солдаты и военная техника Бундесвера прибыли в Литву для участия в масштабных боевых учениях «Щит свободы», проводимых с участием немецкой бригады, дислоцирующейся в этой балтийской стране.

Об этом сообщает агентство dpa.

Представитель 45-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Германии отметил, что в Литву для проведения учений дополнительно перебросили еще два батальона.

Подразделения снабжены танками Leopard и бронетранспортерами Puma.

Учения будут проходить на полигоне Пабраде, где соберутся около 2 900 военнослужащих.

Из них около 2 300 — немецкие солдаты, всего к маневрам привлекут около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.

Как отмечается, военные будут отрабатывать действия «в реальных условиях современного поля боя».

Речь идет об использовании беспилотников, минометов, артиллерии, ударных вертолетов, танков и бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что после инцидента с российским беспилотником в румынском городе Галац Италия решила ускорить отправку военного контингента в Румынию, чтобы усилить подготовку к противодействию угрозам со стороны Москвы.

