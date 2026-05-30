Завтра, 31 мая, в православном календаре Пресвятая Троица (Пятидесятница, Зеленые святки). Основой для установления праздника есть событие, описанное в Деяниях святых апостолов: на пятидесятый день после Воскресения Христа апостолы собрались вместе и на них сошел Святой Дух. Верующие получили дары духовной силы, мудрости и способности проповедовать на разных языках. Это событие известно как Пятидесятница и считается рождением Христианской Церкви.

Именно после этого момента апостолы вышли в мир с проповедью, ставшей основой распространения христианства. В богословском смысле это также напоминание о том, что вера — это не только знание, но и внутренний опыт присутствия Бога.

В украинской культуре Святая Троица тесно переплелась с дохристианскими представлениями о природе и весеннем обновлении.

Сегодня Святая Троица остается не только религиозным праздником, но и возможностью для внутренней остановки, переосмысления ценностей и восстановления духовного равновесия. Она напоминает о важности единства — в семье, обществе и собственном внутреннем мире.

Церковный праздник 31 мая — день памяти святого преподобного Ермия и святого мученика Ермея

Преподобный Иермий в церковном предании предстает как подвижник, посвятивший свою жизнь молитве, посту и уединению. Его путь — это путь отречения от мирской суеты ради духовного совершенствования и единения с Богом.

Согласно агиографической традиции, преподобные подвижники подобного типа обычно:

оставляли светскую жизнь и имущество

выбирали уединенную жизнь или монашеское сообщество

проводили время в молитве и духовном созерцании

наставляли тех, кто приходил к ним за советом

Преподобный Иермий предстает как образ внутренней собранности и духовной стойкости, человека, который поставил служение Богу выше земных интересов.

Святой мученик Ермей принадлежит к числу раннехристианских свидетелей веры, подвергшихся преследованиям за отказ отречься от Христа. В церковной передаче мученики — это те, кто засвидетельствовал свою веру не только словами, но и собственной жизнью.

Его подвиг, как и многие мученики первых веков, связывают с периодами гонений на христиан в Римской империи.

Приметы 31 мая

Если 31 мая теплый и ясный день — лето будет жарким и урожайным.

Дождь в этот день — к влажному, но плодородному лету.

Резкая смена погоды — лето будет изменчивым.

Что завтра нельзя делать

День считался неудачным для смены местожительства, ведь это могло принести финансовые трудности и нестабильность. Также не рекомендовали браться за тяжелую физическую работу — в народе говорили, что все усилия могут оказаться напрасными или не дать ожидаемого результата.

Что можно делать завтра

В народной традиции Ерму называли Распрягальником и Бобовником. В этот день высаживали бобы, а также особенно заботились о лошадях: за ними ухаживали, купали и щедро кормили, чтобы животные набирались сил.

