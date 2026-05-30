Российский дрон влетел в квартиру с людьми

Оккупанты терроризируют херсонцев / © Associated Press

В Херсоне вражеский беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. Ранения получили 71-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Об этом сообщили в МВА.

«У пострадавших диагностировали взрывные травмы, акубаротравмы и обломочные ранения конечностей. У мужчины также ожоги и ссадины плеча. Пострадавшие доставлены в больницу сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Ситуация в Херсоне — последние новости

3 мая россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.

2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.

19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона - погиб мужчина.

24 апреля в пригороде Херсона оккупанты из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека.

27 мая армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона из реактивной системы залпового огня. Пострадала многодетная семья, отец которой погиб. Мать и дети получили травмы.

