Российский дрон влетел в квартиру с людьми
Из-за российской атаки дрона в Днепровском районе Херсона пострадали два человека.
В Херсоне вражеский беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. Ранения получили 71-летний мужчина и 70-летняя женщина.
Об этом сообщили в МВА.
«У пострадавших диагностировали взрывные травмы, акубаротравмы и обломочные ранения конечностей. У мужчины также ожоги и ссадины плеча. Пострадавшие доставлены в больницу сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
Ситуация в Херсоне — последние новости
3 мая россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.
2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.
19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона - погиб мужчина.
24 апреля в пригороде Херсона оккупанты из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека.
27 мая армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона из реактивной системы залпового огня. Пострадала многодетная семья, отец которой погиб. Мать и дети получили травмы.