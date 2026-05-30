Киев, Днепр, Запорожье и Одессу готовят к круговой обороне: Жданов предупредил о реальной угрозе

В Украине заговорили о подготовке 99% городов к возможным боевым действиям и круговой обороне.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua пояснил, что такое круговая оборона, есть ли реальные основания готовить к ней почти все украинские города и где, по его мнению, угроза сегодня самая большая.

Что означает круговая оборона города

По словам Жданова, круговая оборона — это сценарий, когда населенный пункт фактически оказывается в осаде или почти в окружении, а силы противника обходят его по разным направлениям.

Эксперт отмечает: речь идет не просто об обустройстве окопов вокруг города. Подготовка к такому сценарию нуждается в больших ресурсах и комплексном подходе.

«Это значит накопить там материально-технические запасы, военные запасы, чтобы были боеприпасы, чтобы была еда, чтобы была вода, чтобы были медикаменты, чтобы была база, где при необходимости разворачиваются медицинские учреждения. Должны быть хранилища для личного состава, для раненых, для персонала, который будет обслуживать все это. Это такие меры огромные по объему и затратные по деньгам», — подчеркнул он.

Есть ли угроза нового прорыва РФ

В то же время, Жданов не видит признаков того, что Россия сейчас готовится к масштабному вторжению или глубокому продвижению вглубь территории Украины. По его словам, открытые разведданные пока не свидетельствуют о таких намерениях.

Именно поэтому, говорит эксперт, вопрос массовой подготовки украинских городов к круговой обороне вызывает дискуссии.

«На сегодняшний день угрозы вторжения, а тем более с глубоким прорывом, российских войск нет», — сказал Жданов.

Какие города могут быть в зоне риска

По мнению эксперта, логичным выглядит усиление оборонной подготовки именно прифронтовых городов, которые могут оказаться под угрозой.

Жданов привел пример Запорожья, расположенного близко к линии фронта. Также он вспомнил Херсон, однако отметил, что из-за реки риск прямого наступления там сейчас не выглядит высоким.

«Я понимаю, что можно прифронтовые города готовить к обороне, возможно, к круговой. Запорожье ближе всех у нас, Херсон, но там река, форсирования реки на сегодняшний день угрозы прямой нет», — пояснил он.

Отдельно эксперт оценил и ситуацию вокруг Одессы. По его словам, Россия фактически упустила возможность проводить морские десантные операции, а сценарий воздушной высадки также выглядит маловероятным.

«Мы знаем, что в России не осталось десантного флота, чтобы взорвать морской десант. А высаживать воздушный десант они не могут, как и залетать в наше воздушное пространство уже не 2022 год», — отметил Жданов.

Угрожает ли что-нибудь Киеву

Жданов также напомнил, что столица уже проходила подготовку к круговой обороне в 2022 году. По его словам, тогда Киев был хорошо укреплен, а вокруг города было создано несколько линий оборонных позиций.

«Я вспоминаю лето 2022 года — Киев был полностью готов к круговой обороне. У нас окопы были вдоль кольцевой дороги в несколько рядов, все было отрыто. Потом все это тихонько разобрали», — говорит Жданов.

Впрочем, сейчас, добавляет эксперт, прямой угрозы для столицы он не видит.

Где ситуация на фронте действительно опасна

В то же время Жданов обращает внимание на направления, где ситуация, по его мнению, намного серьезнее уже сейчас.

Одной из ключевых угроз эксперт назвал Краматорско-Славянское направление. Он объяснил, что риск потери Константиновки может иметь серьезные последствия, поскольку тогда российские силы приблизятся к Дружковке — южной окраине Краматорска.

Это может стать очень важным событием в плане того, что они выходят на Дружковку. Дружковка — это южная окраина Краматорска. Вот где проблема сейчас военная, ее нужно решать», — объяснил он.

Сложной Жданов назвал и ситуацию на Гуляйпольском направлении. По его словам, российские войска пытаются продвинуться в сторону Доброполья, которое он назвал последней линией обороны, которая строилась еще с 2014 года.

«Доброполье— это последняя линия обороны, которую мы строили еще с 2014 года. Дальше поле и до самого Днепра. Так вот, там нужно делать оборонительные рубежи», — сказал эксперт.

Жданов также поставил под сомнение целесообразность масштабных затрат на подготовку городов к круговой обороне, если речь идет о населенных пунктах вдали от фронта.

По его мнению, стоит оценить, не являются ли сейчас более приоритетными затраты на обеспечение военных, которые уже выполняют боевые задания.

«Сейчас будут выделены сумасшедшие средства на инженерное оборудование, затем на закупки этих материально-технических средств. А может сегодня нужно купить вооружение и боеприпасы для армии, выполняющей задачи по обороне на линии фронта?» — говорит эксперт.

