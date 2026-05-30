"Карантин на 90 дней": украинка шокировала правилами перевозки кота за границу — что надо знать
Правила пересечения границы для домашних любимцев в 2026 году остаются довольно строгими и требуют длительной подготовки.
Вывоз домашнего любимцаза границу в 2026 году является довольно длительным процессом, который требует от владельцев тщательной подготовки. Украинка по имени Богдана поделилась собственным опытом эвакуации кота и рассказала, к каким немалым расходам, сбору многочисленных справок и месяцам ожидания стоит готовиться заранее.
Свою историю девушка рассказала в видео на платформе TikTok.
Как легально вывезти кота за границу
Рассказывая пошаговую инструкцию, девушка отметила, что на границе ее кота, который любит «смотреть телевизор», таможенники уже узнают и пропускают без лишних вопросов.
Тем, кто только планирует такое путешествие, Богдана рекомендует прежде всего набраться терпения, обязательно чипировать четвероногого и сделать ему прививку против бешенства.
«Стоит микрочип недорого и делается в любой ветеринарной клинике. А вот самый тяжелый документ, который вам надо, это титры на антитела к бешенству. Это у кота или собаки берут кровь. Потом дают бумагу, что он не бешеный, но выехать с этим всем вы можете не раньше чем через три месяца, потому что надо посидеть карантин 90 дней. Да, вывезти ребенка легче, чем кота», — отмечала украинка.
В частности, она отметила, что необходимо иметь ветеринарный паспорт животного. Его можно взять в ветклинике.
Какие документы необходимо иметь при себе
По словам девушки, после окончания срока карантина (три месяца) необходимо пойти в государственную ветеринарную клинику, где вы получите свидетельство Ф1, которое удостоверяет то, что ваш любимец здоров. Однако в клинике специалисты смогут попросить показать соответствующую справку, что вашего четвероногого друга обрабатывали от блох.
Впрочем, срок действия этой справки ограничен лишь тремя днями. За это время владельцу необходимо обратиться в ближайший таможенный пункт, где документ обменяют на международный сертификат, который остается в силе в течение десяти суток.
«А если животное едет не с владельцем, будьте добры нотариальное разрешение», — подчеркнула Богдана.
