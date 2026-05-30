Кот / фото иллюстративное / © Unsplash

Реклама

Вывоз домашнего любимцаза границу в 2026 году является довольно длительным процессом, который требует от владельцев тщательной подготовки. Украинка по имени Богдана поделилась собственным опытом эвакуации кота и рассказала, к каким немалым расходам, сбору многочисленных справок и месяцам ожидания стоит готовиться заранее.

Свою историю девушка рассказала в видео на платформе TikTok.

Как легально вывезти кота за границу

Рассказывая пошаговую инструкцию, девушка отметила, что на границе ее кота, который любит «смотреть телевизор», таможенники уже узнают и пропускают без лишних вопросов.

Реклама

Тем, кто только планирует такое путешествие, Богдана рекомендует прежде всего набраться терпения, обязательно чипировать четвероногого и сделать ему прививку против бешенства.

Украинка и ее кот / © из соцсетей

«Стоит микрочип недорого и делается в любой ветеринарной клинике. А вот самый тяжелый документ, который вам надо, это титры на антитела к бешенству. Это у кота или собаки берут кровь. Потом дают бумагу, что он не бешеный, но выехать с этим всем вы можете не раньше чем через три месяца, потому что надо посидеть карантин 90 дней. Да, вывезти ребенка легче, чем кота», — отмечала украинка.

В частности, она отметила, что необходимо иметь ветеринарный паспорт животного. Его можно взять в ветклинике.

Какие документы необходимо иметь при себе

По словам девушки, после окончания срока карантина (три месяца) необходимо пойти в государственную ветеринарную клинику, где вы получите свидетельство Ф1, которое удостоверяет то, что ваш любимец здоров. Однако в клинике специалисты смогут попросить показать соответствующую справку, что вашего четвероногого друга обрабатывали от блох.

Реклама

Впрочем, срок действия этой справки ограничен лишь тремя днями. За это время владельцу необходимо обратиться в ближайший таможенный пункт, где документ обменяют на международный сертификат, который остается в силе в течение десяти суток.

«А если животное едет не с владельцем, будьте добры нотариальное разрешение», — подчеркнула Богдана.

Документы, которые необходимы при перевозке кота через границу / © из соцсетей

Правила пересечения границ для украинцев — последние новости

С 1 июня базовые правила выезда за границу для военнообязанных мужчин остаются неизменными и будут действовать в рамках действующего мобилизационного законодательства. В то же время в июне Госпогранслужба запускает новый онлайн-сервис, где можно будет проверить временные ограничения на выезд.

В то же время в Украине больше не действуют никакие ограничения на пересечение границы для женщин — это касается всех без исключения должностей в государственных органах, местном самоуправлении или на предприятиях.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров