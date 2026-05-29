Города Украины готовят к круговой обороне: Жданов объяснил, что это предупредил об угрозе

Украинские города начали готовить к возможным боевым действиям и круговой обороне. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что к потенциальным угрозам готовят 99% городов Украины . В то же время, такое заявление вызвало немало вопросов в обществе.

Что такое круговая оборона, зачем готовить к ней почти все украинские города и есть ли для этого реальные предпосылки - в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Война в Украине: что такое круговая оборона городов и когда она нужна

По словам Олега Жданова, круговая оборона – это сценарий, когда город фактически оказывается в осаде или почти в окружении, а войска противника обходят его со всех сторон.

Эксперт напомнил, что подобная ситуация уже возникала в начале полномасштабной войны. В частности, почти в окружении находились Сумы, Чернигов и Харьков.

«Круговая оборона – это когда город находится в осаде, когда войска противника обошли его со всех сторон. У нас были и Сумы, и Чернигов, отчасти Харьков. Эти города находились почти в окружении, в полуокружении были», – объяснил Жданов.

В то же время, по его словам, подготовка к круговой обороне — это гораздо больше, чем просто окопы вокруг города.

«Это значит накопить там материально-технические запасы, военные запасы, чтобы были боеприпасы, чтобы была еда, чтобы была вода, чтобы были медикаменты, чтобы была база, где при необходимости разворачиваются медицинские учреждения. Должны быть хранилища для личного состава, для раненых, для персонала, который будет обслуживать все это. Это такие меры огромные по объему и затратные по деньгам», – подчеркнул он.

Есть ли угроза нового прорыва армии РФ

Жданов отмечает, что открытые разведданные не свидетельствуют о подготовке России к масштабному вторжению или глубокому прорыву вглубь территории Украины.

По его словам, именно поэтому вопрос подготовки почти всех городов к круговой обороне остается открытым.

"На сегодняшний день угрозы вторжения, а тем более с глубоким прорывом, российских войск нет", - сказал эксперт.

Он допускает, что к обороне можно готовить прифронтовые города, потенциально находящиеся в зоне риска.

«Я понимаю, что можно прифронтовые города готовить к обороне, возможно, к круговой. Запорожье ближе всех у нас, Херсон, но там река, форсирования реки на сегодняшний день угрозы прямой нет», — пояснил Жданов.

Отдельно он прокомментировал возможные угрозы для Одессы. По словам эксперта, РФ фактически упустила возможность провести морской десант, а воздушная высадка также выглядит маловероятной.

«Мы знаем, что в России не осталось десантного флота, чтобы взорвать морской десант. А высаживать воздушный десант они не могут, как и залетать в наше воздушное пространство уже не 2022 год», — отметил он.

Жданов также упомянул опыт Киева в 2022 году, когда столица была фактически готова к круговой обороне.

«Я вспоминаю лето 2022 года – Киев был полностью готов к круговой обороне. У нас окопы были вдоль кольцевой дороги в несколько рядов, все было отрыто. Потом все это тихонько разобрали», — говорит Жданов и добавляет, что угрозы для столицы пока нет.

Ситуация на фронте: где есть реальная военная угроза со стороны армии РФ

В то же время эксперт обращает внимание на другие участки фронта, где ситуация, по его мнению, значительно опаснее уже сейчас. Жданов отмечает, что серьезная угроза существует на Краматорско-Славянском направлении из-за риска потери Константиновки.

Это может стать очень важным событием в плане того, что они выходят на Дружковку. Дружковка – это южная окраина Краматорска. Вот где проблема сейчас военная, ее нужно решать», – объяснил он.

Также сложной эксперт назвал ситуацию на Гуляйпольском направлении, где, по его словам, российские войска пытаются прорваться в сторону Доброполья.

«Удобрение — это последняя линия обороны, которую мы строили еще с 2014 года. Дальше поле и до самого Днепра. Так вот, там надо делать оборонительные рубежи», — сказал Жданов.

В то же время он подверг сомнению целесообразность расходования значительных средств на масштабную подготовку городов к круговой обороне.

«Сейчас будут выделены сумасшедшие средства на инженерное оборудование, затем на закупки этих материально-технических средств. А может сегодня нужно купить вооружение и боеприпасы для армии, выполняющей задачи по обороне на линии фронта?» – говорит эксперт.

Может ли это быть сигналом для России

На вопрос, могут ли подобные заявления являться элементом психологического влияния на Россию, Жданов ответил скептически. По его словам, российская агентура и разведка и так хорошо владеют информацией о ситуации в Украине.

«Здесь российской агентуры достаточно. Они все прекрасно знают, даже лучше, чем мы. Пятый год мы сражаемся, а до сих пор у нас есть люди, которые наводят ракеты, корректируют огонь российских средств воздушного нападения», — заявил он.

Жданов также обратил внимание на проблему так называемых ждунов в прифронтовых регионах.

«В этом смысле, что пугать Россию, я думаю, что здесь нет совершенно никакого смысла. Их разведка работает», – говорит эксперт.

