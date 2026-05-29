Міста України готують до кругової оборони: Жданов пояснив, що це і попередив про загрозу

Українські міста почали готувати до можливих бойових дій та кругової оборони. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що до потенційних загроз готують 99% міст України. Водночас така заява викликала чимало запитань у суспільстві.

Що таке кругова оборона, навіщо готувати до неї майже всі українські міста та чи є для цього реальні передумови — у коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Війна в Україні: що таке кругова оборона міст і коли вона потрібна

За словами Олега Жданова, кругова оборона — це сценарій, коли місто фактично опиняється в облозі або майже в оточенні, а війська противника обходять його з усіх боків.

Експерт нагадав, що подібна ситуація вже виникала на початку повномасштабної війни. Зокрема, майже в оточенні перебували Суми, Чернігів та частково Харків.

«Кругова оборона — це коли місто знаходиться в осаді, коли війська противника обійшли його з усіх сторон. У нас були і Суми, і Чернігів, частково Харків. Ці міста перебували майже в оточенні, у напівоточенні були», — пояснив Жданов.

Водночас, за його словами, підготовка до кругової оборони — це значно більше, ніж просто окопи навколо міста.

«Це означає накопичити там матеріально-технічні запаси, військові запаси, щоб були боєприпаси, щоб була їжа, щоб була вода, щоб були медикаменти, щоб була база, де в разі необхідності розгортаються медичні заклади. Повинні бути сховища для особового складу, для поранених, для персоналу, який буде обслуговувати це все. Це такі заходи величезні по обсягу і затратні по грошах», — наголосив він.

Чи є загроза нового прориву армії РФ

Жданов наголошує, що наразі відкриті розвіддані не свідчать про підготовку Росії до масштабного вторгнення або глибокого прориву вглиб території України.

За його словами, саме тому питання підготовки майже всіх міст до кругової оборони залишається відкритим.

«На сьогоднішній день загрози вторгнення, а тим більше з глибоким проривом, російських військ немає», — сказав експерт.

Він допускає, що до оборони можна готувати прифронтові міста, які потенційно перебувають у зоні ризику.

«Я розумію, що можна прифронтові міста готувати до оборони, можливо до кругової. Запоріжжя ближче всіх у нас, Херсон, але там річка, форсування ріки на сьогодні загрози прямої немає», — пояснив Жданов.

Окремо він прокоментував і можливі загрози для Одеси. За словами експерта, РФ фактично втратила можливість провести морський десант, а повітряна висадка також виглядає малоймовірною.

«Ми знаємо, що в Росії не залишилось десантного флоту, щоб висадити морський десант. А висаджувати повітряний десант вони не можуть, як і залітати у наш повітряний простір — уже не 2022 рік», — зазначив він.

Жданов також згадав досвід Києва 2022 року, коли столиця була фактично готова до кругової оборони.

«Я згадую літо 2022 року — Київ був повністю готовий до кругової оборони. У нас окопи були вздовж кільцевої дороги в декілька рядів, все було відрито. Потім все це тихенько розібрали», — каже Жданов та додає, що наразі загрози для стлиці нема.

Ситуація на фронті: де є реальна військова загроза з боку армії РФ

Натомість експерт звертає увагу на інші ділянки фронту, де ситуація, на його думку, є значно небезпечнішою вже зараз. Жданов наголошує, що серйозна загроза існує на Краматорсько-Слов’янському напрямку через ризик втрати Костянтинівки.

«Це може стати дуже важливою подією в плані того, що вони виходять на Дружківку. Дружківка — це південна околиця Краматорська. Ось де проблема зараз військова, її треба вирішувати», — пояснив він.

Також складною експерт назвав ситуацію на Гуляйпільському напрямку, де, за його словами, російські війська намагаються прорватися у бік Добропілля.

«Добропілля — це остання лінія оборони, яку ми будували ще з 2014 року. Далі поле і аж до самого Дніпра. Так от там треба робити оборонні рубежі», — сказав Жданов.

Водночас він поставив під сумнів доцільність витрачання значних коштів на масштабну підготовку міст до кругової оборони.

«Зараз будуть виділені шалені кошти на інженерне обладнання, потім на закупки цих матеріально-технічних засобів. А може сьогодні треба купити озброєння і боєприпаси для армії, яка виконує завдання по обороні на лінії фронту?» — каже експерт.

Чи може це бути сигналом для Росії

На запитання, чи можуть подібні заяви бути елементом психологічного впливу на Росію, Жданов відповів скептично. За його словами, російська агентура та розвідка й без того добре володіють інформацією про ситуацію в Україні.

«Тут російської агентури достатньо. Вони все прекрасно знають, навіть ліпше, ніж ми. П’ятий рік ми воюємо, а досі у нас є люди, які наводять ракети, коригують вогонь російських засобів повітряного нападу», — заявив він.

Жданов також звернув увагу на проблему так званих «ждунів» у прифронтових регіонах.

«У цьому сенсі, що лякати Росію, я думаю, що тут немає абсолютно ніякого сенсу. Їх розвідка працює», — каже експерт.

