Кого могут оштрафовать за переводы на карточку: украинцам объяснили
В Украине налоговая может заинтересоваться регулярными или большими поступлениями на банковскую карту. Решающее значение имеет происхождение денежных средств, а не сам факт перевода.
Украинцам могут доначислять налоги и штрафы из-за регулярных переводов на банковские карты.
Об этом сообщил адвокат Роман Симутин, пишет издание «Экспресс».
Речь идет прежде всего о ситуациях, когда люди фактически занимаются предпринимательской деятельностью через обычные банковские карты без официальной регистрации ФЛП.
Адвокат подчеркнул, что сам факт перевода денег не означает автоматического возникновения налогового обязательства.
Налогооблагается именно доход, а не любое поступление средств. Если деньги не являются прибылью или налоги с них уже были уплачены, налогообложение не применяется. В то же время проблемы могут возникать тогда, когда переводы носят регулярный характер.
Юрист объяснил, что информация о движении средств на счетах относится к банковской тайне, поэтому у налоговой нет прямого доступа к этим данным.
Однако банки обязаны проводить финансовый мониторинг. Если сделки кажутся подозрительными, у клиента могут запросить документы о происхождении средств.
В некоторых случаях информацию могут передавать уполномоченным органам.
Если налоговая докажет факт получения незадекларированного дохода, человеку могут доначислить налоги, штрафы и пеню.
