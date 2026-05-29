Категория
Деньги
Кого могут оштрафовать за переводы на карточку: украинцам объяснили

В Украине налоговая может заинтересоваться регулярными или большими поступлениями на банковскую карту. Решающее значение имеет происхождение денежных средств, а не сам факт перевода.

Анастасия Павленко
Украинцы часто переводят деньги через банковские карты / © pixabay.com

Украинцам могут доначислять налоги и штрафы из-за регулярных переводов на банковские карты.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин, пишет издание «Экспресс».

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда люди фактически занимаются предпринимательской деятельностью через обычные банковские карты без официальной регистрации ФЛП.

Адвокат подчеркнул, что сам факт перевода денег не означает автоматического возникновения налогового обязательства.

Налогооблагается именно доход, а не любое поступление средств. Если деньги не являются прибылью или налоги с них уже были уплачены, налогообложение не применяется. В то же время проблемы могут возникать тогда, когда переводы носят регулярный характер.

Юрист объяснил, что информация о движении средств на счетах относится к банковской тайне, поэтому у налоговой нет прямого доступа к этим данным.

Однако банки обязаны проводить финансовый мониторинг. Если сделки кажутся подозрительными, у клиента могут запросить документы о происхождении средств.

В некоторых случаях информацию могут передавать уполномоченным органам.

Если налоговая докажет факт получения незадекларированного дохода, человеку могут доначислить налоги, штрафы и пеню.

Ранее эксперты объяснили, как правильно распределять сбережения во избежание рисков, сохранить доступ к средствам и не потерять финансовую стабильность в непредвиденных ситуациях.

