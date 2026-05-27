Россияне обстреляли детскую площадку в Херсоне: есть погибший и раненые дети

Удар по детской площадке в Херсоне / © Полиция Херсонской области

В Херсоне в результате российского обстрела пострадала целая семья: погиб местный житель, а его жена и дети получили ранения после удара по детской площадке в городе.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

По информации правоохранителей, российские войска нанесли удар по городу с применением реактивных систем залпового огня. Под удар российских террористов попал микрорайон «Шуменский».

В результате атаки погиб мужчина. Его 36-летняя жена и двое дочерей в возрасте шести и трех лет получили ранения различной степени тяжести.

Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, туловища и конечностей, все госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Правоохранители отмечают, что обстрелы Херсона продолжаются в течение дня, в городе фиксируются многочисленные взрывы и разрушения гражданской инфраструктуры.

Полиция документирует последствия удара как очередное военное преступление российской федерации и собирает доказательства для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, ранее иностранная журналистка, которая находится в Херсоне, заявила, что российские операторы дронов видят женщин и детей, но сознательно используют мирных жителей как живые мишени для тренировок.

