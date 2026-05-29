Украинцам могут доплачивать 10% до пенсии: кто имеет право на надбавку

В Украине часть пенсионеров может получать более высокие выплаты благодаря специальным надбавкам. Некоторые из них начисляются автоматически, однако есть и такие, для оформления которых нужно обращаться в Пенсионный фонд лично. Речь идет о гражданах, получивших статус почетного донора.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Надбавку предоставляют гражданам со статусом почетного донора Украины — это регулирует законодательство. Впрочем, статус могут предоставить только донорам, которые на бесплатной основе сдали:

кровь в суммарном объеме, равная 40 максимальным дозам;

плазму общим объемом, равным 60 максимальным дозам;

40 максимально допустимых доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Отмечается, что такие граждане получают удостоверение и знак «Почетный донор Украины». Правом на прибавку наделены граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР».

Размер доплаты — 10% от прожиточного минимума. В 2026-м показатель повысился до 2 595 грн, а потому размер ежемесячной доплаты сейчас составляет 259 грн.

Как оформить надбавку к пенсии

Для того чтобы оформить дополнительные выплаты к пенсии, граждане со статусом донора должны предоставить ПФУ следующие документы:

заявление о назначении надбавки к пенсии;

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документы о награде «Почетный донор Украины» или «Почетный донор СССР».

Донором крови может стать любой гражданин после достижения 18-летнего возраста в случае предоставления письменного согласия на донорство, а также после прохождения медицинского обследования и отсутствия противопоказаний.

В день сдачи крови такому человеку необходимо обеспечить освобождение от работы, учебы, военной службы на основе медицинской справки. Также донор может претендовать на получение исходного сразу после донации или возможность прибавить такой день к объему основного отпуска;

Кроме того, граждане, которые за год бесплатно сдали две дозы крови или четыре дозы плазмы, могут рассчитывать на оплату больничного на уровне 100% средней зарплаты.

Напомним, в ПФУ отмечают, что некоторым украинцам могут не назначить пенсию. Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Чаще отказывают или происходят задержки в назначении по нескольким причинам. В частности, из-за недостаточного страхового стажа, ошибок в документах, недостоверных сведений и т.д.

