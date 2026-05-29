Екатерина Бужинская восхитила фото с детьми от мужа-иностранца и похвасталась их успехами

У детей исполнительницы начались каникулы в школе. А тем временем сама артистка подвела итоги учебного года.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская показалась с заметно подросшими детьми от мужа-иностранца Димитара Стойчева.

Семейной фотографией артистка поделилась в Instagram. На снимке улыбающаяся исполнительница позировала в объятиях 9-летних двойняшек — Кати и Димы. Дочь певицы была одета в голубой наряд, а сынишка — в зеленый. Похоже, они как раз играли в игры на приставке, когда мама решила сделать фото на память.

Вместе с тем Екатерина Бужинская похвасталась успехами двойняшек. Катя и Дима закончили уже третий класс одной из школ Болгарии. Оказывается, дети достигают замечательных успехов в учебе, поскольку почти все предметы у них на отлично. Впереди дочь и сына исполнительницы ждут увлекательные каникулы.

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

«Закончили третий класс почти на отлично! Молодцы! Каникулы!» — отметила артистка.

К слову, Екатерина Бужинская воспитывает троих детей. В первом браке артистка родила первенца Елену, которая живет сейчас в Германии, а во втором на свет появились двойняшки Катя и Дима.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская высказалась о жизни детей в Болгарии. Артистка также объяснила, почему не возвращается с ними в Украину.

