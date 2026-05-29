Какими ветвями нельзя украшать дом на Троицу

Чем нельзя украшать дом на Троицу

Зеленые праздники в украинской традиции обладают особой силой. Дом украшают зелеными ветвями, чтобы пригласить в дом благословения, благополучие и чистую энергию. Для этого обычно используют аир, мяту, любисток, а также ветки клена, липы, ясеня или березы. В то же время существовала категория деревьев, которые были нежелательны для праздничного декора, а в отношении некоторых действовал строгий запрет.

Осина — категорически запрещено

Приносить осину в дом на Зеленые праздники категорически запрещалось, это считалось суровым табу. По библейской легенде, именно на этом дереве повесился Иуда, и поэтому осину считают проклятой — верят, что ее листья до сих пор трепещут от ужаса. Кроме того, по преданию именно из этого дерева был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа. В народных верованиях осина символизирует ссоры, раздор и связь с нечистой силой, поэтому ее появление в доме было недопустимым.

Ива — нежелательно для этого праздника

Ива в христианской традиции имеет светлый и уважаемый образ, ведь ее ветви массово освящают на Вербное воскресенье. Однако именно поэтому она нежелательна для украшения дома на Троицу. Считалось, что дерево уже полностью отдало свою благодать и выполнило сакральную миссию весной. Ломать вербу снова на Зеленые праздники означало нарушить естественный порядок и потерять ее защитную силу.

Хвойные деревья — нежелательно из-за поминальной символики

Ель, сосна, лиственница и другие хвойные деревья также считались нежелательными для летнего декора на Троицу. По народным представлениям, в хвойных ветвях могут находиться души предков, поскольку эти деревья традиционно связаны с поминальной обрядностью. А поскольку на Зеленые праздники граница между миром живых и потусторонним миром становится очень тонкой, приносить хвою в дом означало побеспокоить покой умерших и пригласить в дом гостей из другого мира.

