Что нельзя святить на Троицу: какие травы станут оберегом, а какие накличут беду

На Троицу традиционно несут в церковь святить букеты душистых трав

Приближается Троица — Зеленые праздники, которые испокон веков сопровождаются традицией украшать свои дома душистыми травами и освящать букеты в церкви. Кто-то несет в храм пышный букет с тимьяном и любистком, кто-то украшает дом березовыми ветвями, а кто-то просто покупает что-нибудь зеленое на рынке и искренне надеется, что угадал. Но народная традиция четко различает растения-обереги и те, которые лучше обойти стороной.

ТСН.ua разобрался, что и почему можно или нельзя нести в храм на Зеленые праздники.

Что обязательно нужно положить в букет

Главное правило троицкого букета — он должен пахнуть. Не просто выглядеть красиво, а именно пахнуть: считалось, что аромат целебных трав отгоняет нечисть и наполняет дом здоровьем.

Самое главное растение праздника — аир. Его не просто клали в букет, а буквально устилали им пол по всему дому. По древнему поверью, аир привлекает добрых духов и защищает семью. Интересно, что этот обычай сохранился не только в Украине: в Польше до сих пор говорят «Zielone Świątki — tatarak w kątki», то есть «Зеленые праздники — аир по углам». Польские хозяйки устилали им не только дом, но и сарай и хлев, потому что верили, что запах растения отгоняет несчастье и даже насекомых.

Также обязательными травами в букете являются:

Полынь — охранница порога. Сухой полынью окуривали комнаты, а потом пучки вешали над дверью, чтобы в дом не могло зайти ничего нехорошего.

Тимьян , или «богородичная трава», по народным верованиям, помогает женщине обрести любовь, сохранить мир в семье и легко родить ребенка.

Любисток — от порчи и сглаза.

Василек — от нечисти, и он же, как считается, имеет приворотную силу.

Мята и мелисса очищают пространство и защищают от врагов.

Что категорически нельзя нести в церковь

О запрещенных растениях в троицком букете напомнил «Радио Трек». И этот список вполне логичен даже без мистики или религии.

При составлении зеленого букета следует избегать:

Колючек — ни чертополоха, ни синеголовника, ни ворсянки. Считалось, что колючие растения «цепляют» в дом ссоры и склоки.

Вьющихся растений и сорняков — они накликают хаос.

Шиповника — несмотря на красоту, он, по народным поверьям, может принести в семью болезнь.

В соседней Польше также есть свои «черные списки» на Зеленые праздники. Ива для украшения дома не годится — по преданию, именно на ней повесился Иуда. Ольха и осина тоже оставались за порогом — считалось, что эти деревья приносят несчастье.

Где и когда собирать травы тоже имеет значение

Травы лучше собирать ранним утром в воскресенье, именно перед службой в храме, в ясную погоду, пока еще роса. Но есть места, где рвать растения строго запрещено: вблизи кладбищ, на обочинах дорог и, как ни странно, рядом с храмами.

Логика наших предков здесь проста и даже немного поэтична: растение впитывает в себя энергию места, где растет. Поэтому трава с могилы — это не та трава, которую следует нести в храм и дом.

Традиция, объединяющая всю Европу

Оказывается, эта любовь к зеленому украшению на Пятидесятницу — не сугубо украинская. Это общеславянская, а в более широком смысле общеевропейская традиция, которая достигает еще дохристианских времен.

В Польше на Зеленые праздники украшали дома, сараи и заборы ветками липы, бука, клена, ясеня, березы. Считалось, что молодая зелень защищает от злых духов и гарантирует хороший урожай. Интересно, что польская церковь еще в Средневековье пыталась запретить некоторые языческие обычаи, но украшение дома зеленью оставила — потому что оно символизировало открытие зеленых ворот для прихода Святого Духа.

Европейские традиции во многом перекликаются с украинскими. В частности, по данным немецких этнографических исследований, в регионе Баден-Вюртемберг на праздник Pfingsten по-прежнему сохраняется обычай украшать дома и храмы свежесрезанной зеленью и березовыми ветвями. А местные народные поверья свидетельствуют, что календула, сорванная на Троицу на рассвете, наделена особой целебной силой — подобно нашему чабрецу или полыни.

Разные народы, разные языки, а традиции очень похожи: выйти в поле, набрать пахучее зелье и занести в дом немного лета, немного защиты и немного надежды на хорошее будущее.

Напомним, в этом году Троицу православные христиане празднуют 31 мая . Это воскресенье, поэтому будет выходным днем. Впрочем, 1 июня — уже рабочий день, хотя до войны понедельник автоматически становился дополнительным днем отдыха.

