Мая Санду лишила гражданства двух украинцев — что стало причиной

Моя Санда / © Associated Press

Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о прекращении гражданства для двух уроженцев Украины.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, молдавского гражданства лишили Валерия Книщука и Виталия Морля. Подробные причины такого решения в документе не объясняются.

Это уже не первый подобный шаг со стороны властей Молдавии за последние дни. Ранее, 25 мая, Майя Санду подписала указ о лишении гражданства еще пяти человек, проживавших на территории непризнанного Приднестровья.

Напомним, Приднестровье является регионом на левом берегу Днестра, который контролируется самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республикой».

Территория Приднестровья не признается международным сообществом отдельным государством и официально считается частью Молдовы. Регион граничит с Украиной и остается одним из наиболее чувствительных направлений безопасности в регионе.

Ранее стало известно, что кремлевский глава Путин объявил о решении упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эти действия.

