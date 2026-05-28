ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
936
Время на прочтение
1 мин

Мая Санду лишила гражданства двух украинцев — что стало причиной

Президент Молдовы Мая Санду лишила гражданства двух уроженцев Украины. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Мая Санду лишила гражданства двух украинцев — что стало причиной

Моя Санда / © Associated Press

Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о прекращении гражданства для двух уроженцев Украины.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, молдавского гражданства лишили Валерия Книщука и Виталия Морля. Подробные причины такого решения в документе не объясняются.

Это уже не первый подобный шаг со стороны властей Молдавии за последние дни. Ранее, 25 мая, Майя Санду подписала указ о лишении гражданства еще пяти человек, проживавших на территории непризнанного Приднестровья.

Что известно о ситуации с Приднестровьем сейчас

Напомним, Приднестровье является регионом на левом берегу Днестра, который контролируется самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республикой».

Территория Приднестровья не признается международным сообществом отдельным государством и официально считается частью Молдовы. Регион граничит с Украиной и остается одним из наиболее чувствительных направлений безопасности в регионе.

Ранее стало известно, что кремлевский глава Путин объявил о решении упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эти действия.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
936
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie