Мая Санду лишила гражданства двух украинцев — что стало причиной
Президент Молдовы Мая Санду лишила гражданства двух уроженцев Украины. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.
Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о прекращении гражданства для двух уроженцев Украины.
Согласно указу, молдавского гражданства лишили Валерия Книщука и Виталия Морля. Подробные причины такого решения в документе не объясняются.
Это уже не первый подобный шаг со стороны властей Молдавии за последние дни. Ранее, 25 мая, Майя Санду подписала указ о лишении гражданства еще пяти человек, проживавших на территории непризнанного Приднестровья.
Что известно о ситуации с Приднестровьем сейчас
Напомним, Приднестровье является регионом на левом берегу Днестра, который контролируется самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республикой».
Территория Приднестровья не признается международным сообществом отдельным государством и официально считается частью Молдовы. Регион граничит с Украиной и остается одним из наиболее чувствительных направлений безопасности в регионе.
Ранее стало известно, что кремлевский глава Путин объявил о решении упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эти действия.