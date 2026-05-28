Цыганков и Ванат официально остались без тренера после вылета из Ла Лиги

Мичел покинул пост наставника "Жироны".

Мичел

Мичел / © Associated Press

"Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — осталась без главного тренера.

Мичел Санчес покинул команду после вылета из Ла Лиги по итогам сезона-2025/26, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 50-летнего испанского специалиста с "бело-красными" истекает этим летом. Стороны решили не продлять сотрудничество.

Вместе с Мичелом команду также покидают его ассистенты Сальва Фунес, Давид Порсель и Хуан Карлос Балагер.

Мичел возглавил "Жирону" летом 2021 года. Под его руководством команда вышла в Ла Лигу, а в сезоне-2023/24 стала бронзовым призером элитного дивизиона чемпионата Испании, что позволило ей дебютировать в Лиге чемпионов.

В сезоне-2025/26 "Жирона" заняла 19-й место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа объявил о своем уходе после завершения текущего сезона.

