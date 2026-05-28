"Не для забавы": Мальдера объяснил, почему набил тату с гербом и флагом Украины

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера объяснил, почему в 2019 году сделал татуировку с гербом и флагом Украины, и что она для него означает.

Об этом 55-летний итальянский специалист рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

Татуировка Андреа Мальдеры с гербом и флагом Украины / instagram.com/malderaandrea

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде — тогда "сине-желтые" с первого места вышли на Евро-2020, где сумели добраться до исторического четвертьфинала.

"Я решил его сделать после отборочного раунда к чемпионату Европы. Это тату кто-то может воспринимать просто как рисунок на коже, но я отношусь к нему с большим уважением, потому что это трезубец Украины на фоне сине-желтого флага.

Я сделал это не для забавы — и хочу это подчеркнуть. Я сделал это, потому что мы добились чрезвычайного результата, когда казалось, что все было очень тяжело.

Трудно было выйти из первого места. Тогда в группе, помню, была Португалия с Роналду. Но я тогда был настолько погружен в игру нашей команды, жил этим и верил в наш успех, что сказал себе: "Если мы выйдем с первого места — я сделаю себе украинскую татуировку".

Потом так и произошло, без сомнений. Далее я вернулся в Милан, сделал его в Милане и с беспрекословной гордостью ношу его до сих пор", — сказал Мальдера.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. Его контракт с национальной командой рассчитан на два года с возможностью продления.

На пресс-конференции после своего назначения Мальдера сообщил, что во время своей работы с "сине-желтыми" будет жить в Украине. Он решил вместе с женой переехать во Львов.

Уже в скором времени сборная Украины проведет первые матчи под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

