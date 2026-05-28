Почему нельзя принимать душ во время грозы — вас это может убить
Молния может проникнуть в здание через водопроводные трубы, поэтому во время грозы лучше избегать контакта с проточной водой.
Многие считают, что пережидая грозу в помещении, им ничего не угрожает. Но такие привычные процедуры, как мытье рук или поход в душ, могут быть крайне опасными, если за окном гремит и сверкает.
Когда за окном гроза, важно не только закрыть окна, но и знать, как вести себя правильно, чтобы не подвергаться смертельной опасности. Молния — не просто зрелищное явление природы, а мощный природный разряд, способный нанести вред здоровью, разрушить технику и даже спровоцировать пожар.
Как пишет Real Simple, один из распространенных путей, по которым молния может проникнуть в дом — через водопроводные трубы.
Более всего это касается домов с металлическими трубами, однако даже пластиковые системы не гарантируют полной безопасности.
Именно поэтому следует избегать какого-либо контакта с проточной водой во время грозы: не принимать душ, не купаться в ванне, не мыть руки, посуду или белье. После завершения грозы следует подождать не менее 30 минут, прежде чем возвращаться к привычным делам.
Самые опасные моменты — это начало и конец грозы, когда люди менее внимательны, а риск удара молнии — самый высокий.
Какие могут быть последствия от удара молнии
«При образовании молнии воздух вокруг нагревается до 50 000 градусов по Фаренгейту, что в 5 раз жарче, чем на Солнце. Сразу после вспышки воздух охлаждается и быстро сжимается. Это быстрое расширение и сужение образует звуковую волну, которую мы слышим как гром», — объясняет Национальная служба погоды.
Молния может убить разными способами. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, прямой удар чаще всего приводит к летальному исходу. Но возможны поражения кожи и ожоги.
Повреждение мозга, мышц и глаз могут возникнуть, если коснуться автомобиля или металлического предмета в момент удара молнии в них.
Ток также может проходить сквозь землю, отбиваться от человека или предмета или даже идти вверх от предметов, стоящих на земле.
