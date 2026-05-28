Молния может проходить через водопровод / © www.freepik.com/free-photo

Многие считают, что пережидая грозу в помещении, им ничего не угрожает. Но такие привычные процедуры, как мытье рук или поход в душ, могут быть крайне опасными, если за окном гремит и сверкает.

Когда за окном гроза, важно не только закрыть окна, но и знать, как вести себя правильно, чтобы не подвергаться смертельной опасности. Молния — не просто зрелищное явление природы, а мощный природный разряд, способный нанести вред здоровью, разрушить технику и даже спровоцировать пожар.

Как пишет Real Simple, один из распространенных путей, по которым молния может проникнуть в дом — через водопроводные трубы.

Более всего это касается домов с металлическими трубами, однако даже пластиковые системы не гарантируют полной безопасности.

Именно поэтому следует избегать какого-либо контакта с проточной водой во время грозы: не принимать душ, не купаться в ванне, не мыть руки, посуду или белье. После завершения грозы следует подождать не менее 30 минут, прежде чем возвращаться к привычным делам.

Самые опасные моменты — это начало и конец грозы, когда люди менее внимательны, а риск удара молнии — самый высокий.

Какие могут быть последствия от удара молнии



«При образовании молнии воздух вокруг нагревается до 50 000 градусов по Фаренгейту, что в 5 раз жарче, чем на Солнце. Сразу после вспышки воздух охлаждается и быстро сжимается. Это быстрое расширение и сужение образует звуковую волну, которую мы слышим как гром», — объясняет Национальная служба погоды.

Молния может убить разными способами. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, прямой удар чаще всего приводит к летальному исходу. Но возможны поражения кожи и ожоги.

Повреждение мозга, мышц и глаз могут возникнуть, если коснуться автомобиля или металлического предмета в момент удара молнии в них.

Ток также может проходить сквозь землю, отбиваться от человека или предмета или даже идти вверх от предметов, стоящих на земле.

