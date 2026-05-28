Популярная украинская блогерша сгорела в авто после ДТП: видео с места ужасной аварии

Пожар на месте ДТП

Украинская блогерша Vikunciy, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков, погибла в ужасном ДТП на трассе «Киев — Одесса».

В Сети появилось видео пожара на месте аварии.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь полностью охватил автомобиль, за рулем которого была популярная блогерша.

Вместе с Vikunciy погибла ее помощница Иванка, которая была пассажиркой авто.

Приятельница блогерши, которая ехала по трассе Киев — Одесса вскоре после аварии, рассказала о сильном ливне, ветре и больших лужах на дороге. По ее словам, из-за скользкого асфальта автомобили теряли управление.

За несколько часов до аварии Vikunciy опубликовала сообщение на своей странице в соцсети, в котором жаловалась на проблему с колесом автомобиля.

Возможно, оба обстоятельства стали причиной смертельной аварии.

Напомним, автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась TikTok-блогерша Vikunciy, врезался в бетонную стелу в Кировоградской области. По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП.

