Популярная украинская блогерша сгорела в авто после ДТП: видео с места ужасной аварии
После аварии огонь полностью охватил автомобиль, за рулем которого была блогерша.
Украинская блогерша Vikunciy, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков, погибла в ужасном ДТП на трассе «Киев — Одесса».
В Сети появилось видео пожара на месте аварии.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь полностью охватил автомобиль, за рулем которого была популярная блогерша.
Вместе с Vikunciy погибла ее помощница Иванка, которая была пассажиркой авто.
Приятельница блогерши, которая ехала по трассе Киев — Одесса вскоре после аварии, рассказала о сильном ливне, ветре и больших лужах на дороге. По ее словам, из-за скользкого асфальта автомобили теряли управление.
За несколько часов до аварии Vikunciy опубликовала сообщение на своей странице в соцсети, в котором жаловалась на проблему с колесом автомобиля.
Возможно, оба обстоятельства стали причиной смертельной аварии.
Напомним, автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась TikTok-блогерша Vikunciy, врезался в бетонную стелу в Кировоградской области. По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП.