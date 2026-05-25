Украина
1214
1 мин

ДТП на Львовщине: трое погибших и разбитые автомобили (фото)

На трассе во Львовской области не разминулись автомобили — в результате ДТП трое погибших. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Анастасия Павленко
На месте аварии

Во Львовской области на автодороге «Киев-Чоп» произошло ДТП — столкнулись два автомобиля. Погибли водители и пассажирка легковушки.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

«Столкнулись автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 66-летний житель Ровенской области, и Peugeot 5008 под управлением жителя города Броды в возрасте 62 лет. В результате столкновения водители автомобилей, а также пассажирка Peugeot от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельнитчине, в селе Гвардейское, произошла смертельная ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль. Погиб ребенок.

