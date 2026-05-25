ДТП на Львовщине: трое погибших и разбитые автомобили (фото)
На трассе во Львовской области не разминулись автомобили — в результате ДТП трое погибших. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.
Во Львовской области на автодороге «Киев-Чоп» произошло ДТП — столкнулись два автомобиля. Погибли водители и пассажирка легковушки.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
«Столкнулись автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 66-летний житель Ровенской области, и Peugeot 5008 под управлением жителя города Броды в возрасте 62 лет. В результате столкновения водители автомобилей, а также пассажирка Peugeot от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
