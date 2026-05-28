ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
434
Время на прочтение
1 мин

Из-за угрозы атак РФ посольство Индии выпустило срочное предупреждение — что в заявлении

Посольство Индии в Украине призвало своих граждан быть бдительными и строго соблюдать протоколы безопасности из-за ситуации в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Из-за угрозы атак РФ посольство Индии выпустило срочное предупреждение — что в заявлении

Посольство Индии / © kyivmaps.com

Посольство Индии в Украине опубликовало предупреждение для своих граждан из-за угрозы массированных атак РФ в ближайшие дни.

Соответствующее уведомление появилось 26 мая на официальном сайте дипломатического ведомства.

В диппредставительстве призвали находящихся в Украине индийцев сохранять бдительность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Учитывая развитие ситуации в ближайшие дни гражданам Индии рекомендуется сохранять бдительность и строго соблюдать протоколы безопасности, выданные местными органами власти», — говорится в заявлении посольства.

Особое внимание обратили на необходимость соблюдения всех рекомендаций украинских властей относительно безопасности.

Предупреждение иностранного посольства появилось на фоне сообщений о возможной подготовке Россией новых массированных ударов по территории Украины. В последние дни РФ регулярно атакует украинские города дронами и ракетами, а воздушные тревоги объявляют в большинстве регионов страны.

Напомним, ранее посольство США отреагировало на информацию о своем выезде из Киева, о котором перед этим сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас. Она сделала заявление о выезде посольства США из Украины.

Тем временем Кремль сделал новое заявление об ударах по Киеву и пожаловался на США.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
434
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie