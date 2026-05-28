Из-за угрозы атак РФ посольство Индии выпустило срочное предупреждение — что в заявлении
Посольство Индии в Украине призвало своих граждан быть бдительными и строго соблюдать протоколы безопасности из-за ситуации в ближайшие дни.
Посольство Индии в Украине опубликовало предупреждение для своих граждан из-за угрозы массированных атак РФ в ближайшие дни.
Соответствующее уведомление появилось 26 мая на официальном сайте дипломатического ведомства.
В диппредставительстве призвали находящихся в Украине индийцев сохранять бдительность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
«Учитывая развитие ситуации в ближайшие дни гражданам Индии рекомендуется сохранять бдительность и строго соблюдать протоколы безопасности, выданные местными органами власти», — говорится в заявлении посольства.
Особое внимание обратили на необходимость соблюдения всех рекомендаций украинских властей относительно безопасности.
Предупреждение иностранного посольства появилось на фоне сообщений о возможной подготовке Россией новых массированных ударов по территории Украины. В последние дни РФ регулярно атакует украинские города дронами и ракетами, а воздушные тревоги объявляют в большинстве регионов страны.
