Что положить у входа в дом, чтобы привлечь счастье и деньги: эти советы не стоит игнорировать
Психологи объясняют, что подобные символы создают чувство безопасности и домашнего уюта. А народные традиции помогают поддерживать эмоциональный комфорт и теплую атмосферу в доме.
Наши предки верили, что именно вход в дом является особым местом, через которое во внутрь заходит энергия. Именно поэтому у порога издавна ставили разные обереги, которые должны защищать семью от проблем, притягивать достаток и создавать атмосферу гармонии. Некоторые из этих примет сохранились и поныне. Считается, что несколько простых предметов у входа могут помочь наполнить жилище уютом, благополучием и счастливой энергетикой. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».
Коврик у двери — символ благополучия и защиты
В народе издавна верили, что коврик у порога выполняет не только практическую функцию, но и защищает дом от негатива.
Особой силой, как говорят эзотерики, обладают ковриками с символами удачи:
четырехлистным клевером;
солнцем;
подковой;
орнаментами изобилия.
Считается, что такой коврик будто «фильтрует» энергию, не пропуская в дом ссоры и плохие мысли. В то же время, он помогает привлекать хорошие новости, деньги и счастливые события.
Фигурка домового или гнома — оберег домашнего уюта
Еще одним популярным символом защиты считаются небольшие фигурки домовых или гномов у входа.
В древности наши предки делали дедушки — обереги из злаковых, цветов и трав, когда фигурок еще не было. Эзотерики убеждают, что они:
охраняют дом;
сохраняют семейный покой;
отпугивают плохую энергетику;
помогают поддерживать благосостояние.
Особенно важно было ставить фигурку так, чтобы ее не видели посторонние люди. Считалось, что оберег работает сильнее, когда остается только для хозяев дома.
Лавровая ветвь — магнит для успеха и удачи
Лавр с давних времен символизировал победу, силу и процветание. Наши предки клали веточку лавра у двери или над порогом, ведь верили, что это растение:
очищает пространство;
поглощает негатив;
привлекает успех;
защищает дом от зависти и ссор.
Некоторые и сегодня держат у входа сухие лавровые листья или небольшой букетик как символ стабильности и изобилия.