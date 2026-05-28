Что положить у входа в дом, чтобы привлечь счастье и деньги: эти советы не стоит игнорировать

Психологи объясняют, что подобные символы создают чувство безопасности и домашнего уюта. А народные традиции помогают поддерживать эмоциональный комфорт и теплую атмосферу в доме.

Народные приметы о счастье и богатстве

Наши предки верили, что именно вход в дом является особым местом, через которое во внутрь заходит энергия. Именно поэтому у порога издавна ставили разные обереги, которые должны защищать семью от проблем, притягивать достаток и создавать атмосферу гармонии. Некоторые из этих примет сохранились и поныне. Считается, что несколько простых предметов у входа могут помочь наполнить жилище уютом, благополучием и счастливой энергетикой. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Коврик у двери — символ благополучия и защиты

В народе издавна верили, что коврик у порога выполняет не только практическую функцию, но и защищает дом от негатива.

Особой силой, как говорят эзотерики, обладают ковриками с символами удачи:

  • четырехлистным клевером;

  • солнцем;

  • подковой;

  • орнаментами изобилия.

Считается, что такой коврик будто «фильтрует» энергию, не пропуская в дом ссоры и плохие мысли. В то же время, он помогает привлекать хорошие новости, деньги и счастливые события.

Фигурка домового или гнома — оберег домашнего уюта

Еще одним популярным символом защиты считаются небольшие фигурки домовых или гномов у входа.

В древности наши предки делали дедушки — обереги из злаковых, цветов и трав, когда фигурок еще не было. Эзотерики убеждают, что они:

  • охраняют дом;

  • сохраняют семейный покой;

  • отпугивают плохую энергетику;

  • помогают поддерживать благосостояние.

Особенно важно было ставить фигурку так, чтобы ее не видели посторонние люди. Считалось, что оберег работает сильнее, когда остается только для хозяев дома.

Лавровая ветвь — магнит для успеха и удачи

Лавр с давних времен символизировал победу, силу и процветание. Наши предки клали веточку лавра у двери или над порогом, ведь верили, что это растение:

  • очищает пространство;

  • поглощает негатив;

  • привлекает успех;

  • защищает дом от зависти и ссор.

Некоторые и сегодня держат у входа сухие лавровые листья или небольшой букетик как символ стабильности и изобилия.

