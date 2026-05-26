А вы знали, что слова "капюшон" нет в украинском языке: как правильно его называть

Как говорить по-украински правильно / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многие даже не задумываются, что некоторые привычные слова являются заимствованиями или кальками. Одно из таких слов — «капюшон». Оно так часто звучит в быту, что большинство считает его нормативным. Однако в украинском языке существует правильное соответствие, которое следует использовать в разговоре и письме.

Как правильно на украинском — «капюшон»

Вместо слова «капюшон» на украинском правильно говорить «каптур». Это слово зафиксировано в словарях украинского языка и считается литературной нормой.

Например:

Реклама

Одень куртку и накинь «каптур».

У этой кофты большой «каптур».

Из-за дождя он спрятал голову под «каптуром».

Почему слово «капюшон» считают ошибочным

Слово «капюшон» пришло с русского языка и закрепилось в бытовой речи. Из-за длительного использования многие воспринимают его как норму, хотя в украинском языке существует собственный аналог.

Языковеды советуют избегать подобных русизмов, особенно в официальном общении, медиа и обучающих текстах.

Почему важно использовать украинские соответствия

Использование правильных украинских слов:

улучшает культуру речи;

помогает избавиться от суржика;

делает язык более чистым и естественным;

поддерживает украинские языковые традиции.

Даже небольшие изменения в ежедневной речи помогают сделать украинский язык чище.

Реклама

Новости партнеров