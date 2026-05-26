- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 922
- Время на прочтение
- 1 мин
А вы знали, что слова "капюшон" нет в украинском языке: как правильно его называть
Как правильно называть эту часть одежды и почему следует избегать заимствованных слов.
Многие даже не задумываются, что некоторые привычные слова являются заимствованиями или кальками. Одно из таких слов — «капюшон». Оно так часто звучит в быту, что большинство считает его нормативным. Однако в украинском языке существует правильное соответствие, которое следует использовать в разговоре и письме.
Как правильно на украинском — «капюшон»
Вместо слова «капюшон» на украинском правильно говорить «каптур». Это слово зафиксировано в словарях украинского языка и считается литературной нормой.
Например:
Одень куртку и накинь «каптур».
У этой кофты большой «каптур».
Из-за дождя он спрятал голову под «каптуром».
Почему слово «капюшон» считают ошибочным
Слово «капюшон» пришло с русского языка и закрепилось в бытовой речи. Из-за длительного использования многие воспринимают его как норму, хотя в украинском языке существует собственный аналог.
Языковеды советуют избегать подобных русизмов, особенно в официальном общении, медиа и обучающих текстах.
Почему важно использовать украинские соответствия
Использование правильных украинских слов:
улучшает культуру речи;
помогает избавиться от суржика;
делает язык более чистым и естественным;
поддерживает украинские языковые традиции.
Даже небольшие изменения в ежедневной речи помогают сделать украинский язык чище.