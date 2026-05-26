Разное
922
1 мин

А вы знали, что слова "капюшон" нет в украинском языке: как правильно его называть

Как правильно называть эту часть одежды и почему следует избегать заимствованных слов.

Вера Хмельницкая
Как говорить по-украински правильно

Как говорить по-украински правильно

Многие даже не задумываются, что некоторые привычные слова являются заимствованиями или кальками. Одно из таких слов — «капюшон». Оно так часто звучит в быту, что большинство считает его нормативным. Однако в украинском языке существует правильное соответствие, которое следует использовать в разговоре и письме.

Как правильно на украинском — «капюшон»

Вместо слова «капюшон» на украинском правильно говорить «каптур». Это слово зафиксировано в словарях украинского языка и считается литературной нормой.

Например:

  • Одень куртку и накинь «каптур».

  • У этой кофты большой «каптур».

  • Из-за дождя он спрятал голову под «каптуром».

Почему слово «капюшон» считают ошибочным

Слово «капюшон» пришло с русского языка и закрепилось в бытовой речи. Из-за длительного использования многие воспринимают его как норму, хотя в украинском языке существует собственный аналог.

Языковеды советуют избегать подобных русизмов, особенно в официальном общении, медиа и обучающих текстах.

Почему важно использовать украинские соответствия

Использование правильных украинских слов:

  • улучшает культуру речи;

  • помогает избавиться от суржика;

  • делает язык более чистым и естественным;

  • поддерживает украинские языковые традиции.

Даже небольшие изменения в ежедневной речи помогают сделать украинский язык чище.

