Що покласти біля входу в дім, щоб залучити щастя та гроші: ці поради не варто ігнорувати
Психологи пояснюють, що подібні символи створюють відчуття безпеки та домашнього затишку. А народні традиції допомагають підтримувати емоційний комфорт і теплу атмосферу в оселі.
Наші предки вірили, що саме вхід до оселі є особливим місцем, через яке в дім заходить енергія. Саме тому біля порога здавна ставили різні обереги, які мали захищати родину від негараздів, притягувати достаток та створювати атмосферу гармонії. Деякі з цих прикмет збереглися й донині. Вважається, що кілька простих предметів біля входу можуть допомогти наповнити оселю затишком, благополуччям і щасливою енергетикою. Про це пише ресурс «Радіо Трек».
Килимок біля дверей — символ добробуту та захисту
У народі здавна вірили, що пороговий килимок виконує не лише практичну функцію, а й захищає дім від негативу.
Особливу силу, як говорять езотерики, мають килимки із символами удачі:
чотирилистою конюшиною;
сонцем;
підковою;
орнаментами достатку.
Вважається, що такий килимок ніби «фільтрує» енергію, не пропускаючи в оселю сварки та погані думки. Водночас він допомагає притягувати добрі новини, гроші та щасливі події.
Фігурка домовика чи гнома — оберіг домашнього затишку
Ще одним популярним символом захисту вважаються невеликі фігурки домовиків або гномів біля входу.
У давнину наші предки робили дідухи — обереги зі злакових, квітів і трави, коли фігурок ще не було. Езотерики переконують, що вони:
охороняють дім;
зберігають сімейний спокій;
відлякують погану енергетику;
допомагають підтримувати добробут.
Особливо важливо було ставити фігурку так, щоб її не бачили сторонні люди. Вважалося, що оберіг працює сильніше, коли залишається лише для господарів дому.
Лаврова гілка — магніт для успіху й удачі
Лавр із давніх часів символізував перемогу, силу та процвітання. Наші пращури клали гілочку лавра біля дверей або над порогом, адже вірили, що ця рослина:
очищує простір;
поглинає негатив;
притягує успіх;
захищає оселю від заздрості та сварок.
Дехто й сьогодні тримає біля входу сухе лаврове листя або невеликий букетик як символ стабільності та достатку.