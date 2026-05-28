Що покласти біля входу в дім, щоб залучити щастя та гроші: ці поради не варто ігнорувати

Наші предки вірили, що саме вхід до оселі є особливим місцем, через яке в дім заходить енергія. Саме тому біля порога здавна ставили різні обереги, які мали захищати родину від негараздів, притягувати достаток та створювати атмосферу гармонії. Деякі з цих прикмет збереглися й донині. Вважається, що кілька простих предметів біля входу можуть допомогти наповнити оселю затишком, благополуччям і щасливою енергетикою. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Килимок біля дверей — символ добробуту та захисту

У народі здавна вірили, що пороговий килимок виконує не лише практичну функцію, а й захищає дім від негативу.

Особливу силу, як говорять езотерики, мають килимки із символами удачі:

чотирилистою конюшиною;

сонцем;

підковою;

орнаментами достатку.

Вважається, що такий килимок ніби «фільтрує» енергію, не пропускаючи в оселю сварки та погані думки. Водночас він допомагає притягувати добрі новини, гроші та щасливі події.

Фігурка домовика чи гнома — оберіг домашнього затишку

Ще одним популярним символом захисту вважаються невеликі фігурки домовиків або гномів біля входу.

У давнину наші предки робили дідухи — обереги зі злакових, квітів і трави, коли фігурок ще не було. Езотерики переконують, що вони:

охороняють дім;

зберігають сімейний спокій;

відлякують погану енергетику;

допомагають підтримувати добробут.

Особливо важливо було ставити фігурку так, щоб її не бачили сторонні люди. Вважалося, що оберіг працює сильніше, коли залишається лише для господарів дому.

Лаврова гілка — магніт для успіху й удачі

Лавр із давніх часів символізував перемогу, силу та процвітання. Наші пращури клали гілочку лавра біля дверей або над порогом, адже вірили, що ця рослина:

очищує простір;

поглинає негатив;

притягує успіх;

захищає оселю від заздрості та сварок.

Дехто й сьогодні тримає біля входу сухе лаврове листя або невеликий букетик як символ стабільності та достатку.

