Яка трава відповідає вашому місяцю народження: значення та секрети вирощування

М’ята / © unsplash.com

Реклама

Символізм трав має багатовікову історію та бере початок у народній медицині, стародавніх обрядах і трав’яному фольклорі різних культур. Згодом з’явилася ідея пов’язувати певні рослини з місяцем народження людини — подібно до квітів або каменів, які також мають власне символічне значення.

Про це розповіло видання Martha Stewart.

Травниця та співвласниця магазину рослин Logee’s Plants for Home and Garden Лорелін Мартін пояснює, що формальна система «трав місяця народження» найімовірніше виникла в середині ХХ століття. Водночас сам фольклор, пов’язаний із рослинами та їхнім впливом, існував ще у XVIII столітті й раніше.

Реклама

За словами експертки, прив’язка трав до місяців народження допомагає людям зрозуміти, які рослини можуть «резонувати» з ними найбільше.

Для січня символічною рослиною стала м’ята перцева. Її асоціюють із ясністю, відродженням та новими починаннями. Рослина найкраще росте у вологих місцях із частковим сонячним освітленням. Експерти радять регулярно обрізати м’яту, щоб вона росла густішою, а також вирощувати її в контейнерах, адже вона швидко поширюється.

Лютому відповідає фенхель — символ сили, витривалості та сміливості. Ця рослина добре адаптується до різних умов, але потребує багато сонця й вологи. Водночас фахівці радять висаджувати фенхель окремо від інших трав та овочів, оскільки він може пригнічувати їхній ріст.

Березень пов’язують із шавлією, яку традиційно вважають символом очищення, захисту та зцілення. Вона добре переносить посуху після приживлення та любить сонячні місця. Ґрунт між поливами рекомендують підсушувати.

Реклама

Для квітня обрали розмарин — рослину, що символізує пам’ять і зосередженість. За словами Лорелін Мартін, її свекруха постійно носила із собою гілочку розмарину «для пам’яті». Рослина найкраще росте в теплому кліматі на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом.

Травню відповідає чебрець, який асоціюється зі сміливістю та силою. Він вважається однією з найвитриваліших трав і може рости навіть на кам’янистому ґрунті. Після приживлення чебрець стає посухостійким.

Символом червня стала лаванда. Її пов’язують зі спокоєм, розслабленням і миром. Рослина любить тепло, повне сонце та помірний полив. Експерти радять обрізати лаванду після цвітіння, щоб наступного року вона цвіла рясніше.

Для липня символічною травою визначили петрушку. Вона означає життєву силу та очищення. Петрушка найкраще росте у добре дренованому ґрунті на сонці, але потребує постійної вологи. Для безперервного росту рекомендують зрізати зовнішнє листя.

Реклама

Серпню відповідає ромашка — символ спокою та внутрішньої сили. Її часто використовують для чаїв і настоянок, які допомагають розслабитися перед сном. Рослина невибаглива та добре підходить для початківців.

Вересень асоціюють із кропом, який символізує безпеку, процвітання та оновлення. Йому потрібні сонячні місця та постійно вологий ґрунт. Серед рослин-компаньйонів для кропу експерти називають базилік, огірки та капусту.

Для жовтня символом стала котяча м’ята — рослина, яку пов’язують із комфортом, грайливістю та допитливістю. Вона легко росте як у горщиках, так і у відкритому ґрунті, але швидко поширюється.

Листопад символізує кайєнський перець, що асоціюється з пристрастю, енергією та трансформацією. Рослина потребує багато сонця та теплого клімату. Для кращого плодоношення її радять підв’язувати.

Реклама

Грудню відповідає базилік — символ любові, удачі та достатку. Він погано переносить мороз і найкраще росте у вологому, багатому на поживні речовини ґрунті. У спекотному кліматі базилік може рости як на сонці, так і в півтіні.

Нагадаємо, дерево народження може розповісти про характер, енергію та життєвий шлях людини. Фахівці назвали 12 символічних дерев і пояснили, як за ними доглядати.

Новини партнерів