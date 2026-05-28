Шеф розкрив секрет ідеальних і соковитих котлет: що додати до фаршу - рецепт

Домашні котлети — страва, яку без перебільшення полюбляють у кожній родині. Втім, навіть ця, здавалося б, проста страва має свої нюанси. На жаль, не завжди котлети виходять соковитими.

ТСН.ua підготував рецепт ідеальних котлет від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Кулінар поділився перевіреними порадами та показав, як приготувати ідеальні котлети вдома. За цим рецептом котлети виходять ніжними, ароматними і просто тануть у роті.

За словами шеф-кухаря, особливий смак страві додають трохи підсмажена цибуля, хліб, розмочений у молоці, а також правильно обране м’ясо — без кісток і шкірки. Що цікаво — у рецепті немає яєць. Також кулінар не рекомендує додавати замість хліба — сухарі.

Інгредієнти:

800 г філе курячого стегна

175 г смаженої цибулі

90 г м’якуша білого хліба

60 г молока

12 г солі

чорний перець

Приготування

Очистіть цибулю від лушпиння та наріжте невеликими шматочками. Підсмажте на олії до появи першого золотавого кольору. Зніміть з вогню і залиште цибулю повністю охолонути. Зріжте шкірку білого хліба. М’якуш наріжте та залийте молоком, аби трохи хліб розмок. Потім додайте цибулю, яка вже охолола, та ретельно перемішайте. Філе стегна обріжте від кістки. Двічі пропустіть його через середню решітку м’ясорубки. Додайте м’ясо в м’ясорубку порціями — разом з розмоченим хлібом та цибулею. До фаршу додайте сіль і чорний перець. Ретельно вимішайте та відбийте масу, щоб вона стала однорідною. Сформуйте котлети. Смажте їх на добре розігрітій пательні. Обсмажте з обох боків до утворення рум’яної скоринки; Доведіть котлети до повної готовності в духовці або під кришкою на мінімальному вогні.

