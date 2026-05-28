Світ
109
3 хв

Команда Трампа вимагає надрукувати 250-доларову купюру з його портретом в обхід закону

У США розгорівся скандал через спроби соратників Дональда Трампа випустити нову банкноту номіналом $250 із його зображенням.

Дмитро Гулійчук
Трамп на грошах: у США намагалися нашвидкуруч створити валюту імені чинного президента

© Associated Press

Посадовці адміністрації Трампа змусили відомство, відповідальне за друк національних грошей, розробити купюру в 250 доларів із портретом чинного президента США.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх співробітників адміністрації Трампа.

Це буде перша поява політика, який ще є живий, на валюті США за понад 150 років.

Починаючи з минулого року, два політичних призначенці Трампа в Міністерстві фінансів США —скарбник Брендон Біч та його старший радник Майк Браун — неодноразово закликали співробітників Бюро гравіювання та друку агентства підготувати прототипи банкноти.

За словами співробітників, цей крок викликає занепокоєння, оскільки федеральний закон наразі дозволяє друкувати на банкнотах портрети лише померлих людей.

У рамках цих зусиль казначей надав співробітникам бюро макети банкноти, зокрема той, на якому зображено обличчя президента Дональда Трампа в центрі 250-доларової купюри між підписами президента та міністра фінансів Скотта Бессента.

/ © Washington Post

© Washington Post

Художник, який заявив, що розробив макет, розповів, що розмовляв з Трампом про це.

Британський художник Ієн Александер заявив, що Трамп схвалив зміни до свого оригінального дизайну, такі як додавання кольорів американського прапора та логотипу на честь 250-річчя заснування країни.

«Він любить називати мене своїм улюбленим британським художником», — сказав Александер, колишній плавець та діджей, який описує себе як портретиста королеви Єлизавети II та інших осіб.

З 1866 року на американській валюті не було зображення живої людини, адже це було заборонено після того, як на 5-центовій банкноті з’явилося зображення чиновника казначейства середньої ланки. Минулого року на честь 250-річчя країни до Конгресу було внесено законопроект, який би дозволив Трампу з’явитися на купюрі в 250 доларів, але він так і не був прийнятий.

У своїй заяві речник Міністерства фінансів заявив, що друкарня «проводить відповідне планування та комплексну перевірку» у відповідь на запропоноване законодавство.

Директор друкарні, де друкують долари неодноразово пояснювала Біч і Брауну, що існують юридичні та процедурні перешкоди для виготовлення банкноти з портретом Трампа. Після цього її звільнили.

Друга проблема, за словами експертів, полягає в тому, що розробка та друк будь-якої нової банкноти зазвичай вимагає ретельної координації з Федеральною резервною системою, Секретною службою та партнерами з приватного сектору.

Зазначається, що потрібно понад десять років, щоб розробити та виготовити 100-доларову банкноту з десятками вбудованих елементів безпеки, які запобігали підробкам.

«Ці хлопці думають, що можна просто роздрукувати щось за одну ніч, і це запрацює в банкоматі. Це просто божевілля», — сказав один із працівників. «Потрібні роки, роки і роки, щоб виготовити ці банкноти, щоб вони були надійними для громадськості».

Зусилля щодо випуску банкноти номіналом 250 доларів збігаються з планами адміністрації Трампа святкувати 250-річчя заснування Америки, починаючи з липня цього року. Трамп запропонував побудувати 76-метрову тріумфальну арку. Минулого місяця Державний департамент оголосив, що почне видавати паспорти із портретом та підписом Трампа на честь річниці.

Раніше повідомлялося, що у США випустять монету з портретом президента Трампа.

