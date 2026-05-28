Житель Київщини через фейковий готель викрав 1,6 млн грн з карток іноземців

Кіберполіцейські викрили 55-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у масштабному шахрайстві з банківськими картками іноземців.

Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними правоохоронців, чоловік використовував підроблений паспорт та POS-термінал для незаконного привласнення коштів громадян Сінгапуру та Гонконгу.

Слідство встановило, що аферист вклеїв власне фото у чужий паспорт, після чого зареєстрував фіктивну готельну компанію в одному з міст Хмельницької області. Надалі він орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив банківський термінал.

Як повідомляють у кіберполіції, згодом підозрюваний отримав від невстановлених осіб реквізити банківських карток іноземців та через орендований POS-термінал провів транзакції на понад 2,3 мільйона гривень.

Фінустанова виявила підозрілі операції та заблокувала близько 700 тисяч гривень. Водночас понад 1,6 мільйона гривень чоловік встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.

Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

