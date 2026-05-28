Команда Трампа требует напечатать 250-долларовую купюру с его портретом в обход закона

Трамп на деньгах: в США пытались на скорую руку создать валюту имени действующего президента

Чиновники администрации Трампа заставили ведомство, ответственное за печать национальных денег, разработать купюру в 250 долларов с портретом действующего президента США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех нынешних и бывших сотрудников администрации Трампа.

Это будет первое появление политика, который еще жив, на валюте США за более 150 лет.

Начиная с прошлого года, два политических назначителя Трампа в Министерстве финансов США — казначей Брендон Бич и его старший советник Майк Браун — неоднократно призывали сотрудников Бюро гравировки и печати агентства подготовить прототипы банкноты.

По словам сотрудников, этот шаг вызывает беспокойство, поскольку федеральный закон позволяет печатать на банкнотах портреты только умерших людей.

В рамках этих усилий казначей предоставил сотрудникам бюро макеты банкноты, в частности то, на котором изображено лицо президента Дональда Трампа в центре 250-долларовой купюры между подписями президента и министра финансов Скотта Бессента.

© Washington Post

Художник, заявивший, что разработал макет, рассказал, что разговаривал с Трампом об этом.

Британский художник Иен Александер заявил, что Трамп одобрил изменения в свой оригинальный дизайн, такие как добавление цветов американского флага и логотипа в честь 250-летия основания страны.

«Он любит называть меня своим любимым британским художником», — сказал Александер, бывший пловец и диджей, описывающий себя как портретиста королевы Елизаветы II и других лиц.

С 1866 г. на американской валюте не было изображения живого человека, ведь это было запрещено после того, как на 5-центной банкноте появилось изображение чиновника казначейства среднего звена. В прошлом году в честь 250-летия страны в Конгресс был внесен законопроект, позволяющий Трампу появиться на купюре в 250 долларов, но он так и не был принят.

В своем заявлении представитель Министерства финансов заявил, что типография «проводит соответствующее планирование и комплексную проверку» в ответ на предложенное законодательство.

Директор типографии, где печатают доллары, неоднократно объясняла Бич и Брауну, что существуют юридические и процедурные препятствия для изготовления банкноты с портретом Трампа. После этого ее уволили.

Вторая проблема, по словам экспертов, заключается в том, что разработка и печать любой новой банкноты, как правило, требует тщательной координации с Федеральной резервной системой, Секретной службой и партнерами из частного сектора.

Отмечается, что нужно более десяти лет, чтобы разработать и изготовить 100-долларовую банкноту с десятками встроенных элементов безопасности, которые предотвращали подделки.

«Эти ребята думают, что можно просто распечатать что-нибудь за одну ночь, и это заработает в банкомате. Это просто безумие», — сказал один из работников. «Нужны годы, годы и годы, чтобы изготовить эти банкноты, чтобы они были надежными для общественности».

Усилия по выпуску банкноты номиналом 250 долларов совпадают с планами администрации Трампа праздновать 250-летие основания Америки начиная с июля этого года. Трамп предложил построить 76-метровую триумфальную арку. В прошлом месяце Государственный департамент объявил, что станет выдавать паспорта с портретом и подписью Трампа в честь годовщины.

Ранее сообщалось, что в США будет выпущена монета с портретом президента Трампа.

