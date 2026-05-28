У известного украинского юмориста диагностировали биполярное расстройство

Свят Загайкевич

У лидера «Подпольного стендапа», украинского юмориста Свята Загайкевича диагностировали биполярное расстройство.

Об этом он рассказал на YouTube-канале Рамины Эсхакзай. О своем расстройстве комик узнал в достаточно позднем возрасте, а именно год назад. Свят Загайкевич признается, что часто страдал от перепадов настроения и не понимал, из-за чего у него такое состояние. Наконец, возлюбленная юмориста посоветовала ему обратиться к психиатру. После обследования выяснилось, что у Загайкевича биполярное расстройство.

«Довольно поздно, на самом деле. Мне сейчас 36 лет, и скоро будет год, как я знаю, что у меня биполярка. На самом деле, это меня девушка подтолкнула к тому, чтобы пойти к психиатру. До этого я постоянно искал какие-то другие поводы, почему у меня такие перепады настроения, почему у меня такое состояние. Иногда я думал, что я просто алкоголик. Когда я пошел к психиатру, все стало на свои места», — делится комик.

Свят Загайкевич говорит, что его биполярное расстройство делится на две фазы — мании и депрессивную. Сейчас он находится в первой — прекрасно себя чувствует, довольно продуктивный и бодрый. Также у юмориста достаточно энергии и есть желание коммуницировать с другими.

«Сейчас у меня фаза мании. Я чувствую себя прекрасно, я просто бодрый, продуктивный. У меня такая мания, которая не зашкаливает, что я там покупаю мотоцикл, начинаю брать кредиты. Я просто становлюсь очень продуктивный, постоянно на телефоне, что-то делаю, коммуникабельный максимально», — говорит юморист.

До этого Свят Загайкевич находился в депрессивной фазе, которая длилась месяц. Комик делится, что в этот период ему сложно проснуться и встать с постели, ему хочется, чтобы день скорее закончился, энергия и желание исчезают. Зато юморист акцентирует все свое внимание только на негативе.

«Неделю назад у меня была депрессивная фаза. Она длилась где-то месяц. Вообще, ты другой человек. В депрессивном состоянии очень трудно проснуться утром, ты просто лежишь, не хочешь просыпаться и думаешь, чтобы этот где-то поскорее закончился. На физиологическом уровне очень трудно проснуться. Очень много тревожности начинается, любое сообщение тебя триггерит. Мир просто деформируется, ты видишь только все плохое», — признается комик.

