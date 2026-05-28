Дарья Петрожицкая

Украинская актриса и ведущая Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о сложных отношениях с женихом на расстоянии.

Артистка проживает в Украине, а вот ее возлюбленный Алексей — в Германии. Уже более пяти лет пара строит отношения на расстоянии. На проекте «Розмова» Дарья не скрывает, что это очень тяжело. Особенно сейчас в условиях войны. Если раньше можно было сесть на самолет и быстро добраться друг к другу, то сейчас это невозможно сделать. Возлюбленный актрисы не может вернуться, а сама Петрожицкая из-за работы не переезжает к жениху.

«Это на самом деле очень сложные отношения на расстоянии, где ты не понимаешь, когда это все придет к тому, чтобы быть вместе. Если пока комфортно так, что то видимся, то не видимся, встречаемся по телефону, то это норм. Мне кажется, он уже смирился с тем, что я настолько люблю свою профессию. Если я брошу все и перееду туда, я не выгрызу. Он меня любит такой, какая я есть, когда я счастлива, когда я в профессии», — признается артистка.

Дарья Петрожицкая также добавляет, что бывают очень тяжелые моменты. Особенно сложно ей, ведь она тактильная, ей хочется, чтобы жених ее обнял, чтобы просто с ним помолчать. Однако в отношениях на расстоянии этого не удастся сделать. Наконец, артистка отметила, что в будущем как-то это изменится. Также она добавила, что пока им интересно друг с другом, они будут вместе.

«Пока вам интересно друг с другом… Я, конечно, понимаю, что есть моменты, когда кто-то тухнет. Мне кажется, мне тяжелее, потому что я очень тактильная. У меня есть тяжелые периоды, что мне хочется прийти домой и помолчать, а еще лучше, чтобы тебя просто обняли и не спрашивали. Я люблю иногда просто помолчать, но ведь…», — отметила артистка.

