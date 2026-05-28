Финансовые потери украинцев от мошеннических операций с платежными картами продолжают расти. По данным Национального банка Украины, несмотря на уменьшение количества таких инцидентов, в 2025 году общая сумма ущерба увеличилась почти на четверть по сравнению с 2024 годом.

Самым распространенным методом платежного мошенничества на Украине, как и во всем мире, остается социальная инженерия. Клиенты добровольно разглашают личные данные: реквизиты платежных карт, логины и пароли в мобильный и интернет-банкинг, а также подтверждающие коды для осуществления платежей или входа в банковские приложения. Именно поэтому повышение уровня цифровой грамотности и развитие практических навыков являются ключевыми инструментами защиты от мошенничества в виртуальном пространстве. Чем лучше человек понимает принципы работы современных схем обмана — тем меньше шансов у злоумышленников воспользоваться его доверием или неосведомленностью», — комментирует Нана Цикаридзе, руководитель департамента по сохранению доходов и предотвращению мошенничества Киевстар.

«Мошенники чаще влияют не на системы, а на поведение людей. За прошлый год 90% от общей суммы всех убытков от мошенничества были вызваны именно социальной инженерией. Об этом свидетельствуют данные поставщиков платежных услуг. Именно поэтому мы продолжаем просветительскую работу, чтобы помочь гражданам уберечь свои средства» , - прокомментировал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

В ходе кампании Киевстар и НБУ совместно с партнерами сосредоточат внимание на информировании о ключевых аспектах безопасности платежей, в частности по таким вопросам:

как уберечься от мошенничества под видом государственных услуг;

как избежать инвестиционного мошенничества;

как проверять сайты и чат-боты;

как безопасно покупать в Интернете;

как защитить свой финансовый номер телефона;

как избежать наиболее распространенных схем мошенничества;

как не стать соучастником преступления при поиске работы.

Вся полезная информация будет собрана на специальной веб-странице кампании #ШахрайГудбай . Информационная кампания продлится до конца года во всех регионах Украины.

