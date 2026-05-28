Дар'я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Реклама

Українська акторка та ведуча Дар’я Петрожицька відверто розповіла про складні стосунки з нареченим на відстані.

Артистка проживає в Україні, а от її коханий Олексій — у Німеччині. Вже понад п’ять років пара будує стосунки на відстані. На проєкті «Розмова» Дар’я не приховує, що це неабияк тяжко. Особливо зараз в умовах війни. Якщо ж раніше можна було сісти на літак і швидко дістатися одне до одного, то нині це неможливо зробити. Коханий акторки не може повернутися, а сама Петрожицька через роботу не переїжджає до нареченого.

«Це насправді дуже складні стосунки на відстані, де ти не розумієш, коли це все прийде до того, щоб бути разом. Якщо поки що комфортно так, що то бачимося, то не бачимося, зустрічаємося з телефоном, то це норм. Мені здається, він вже змирився з тим, що я настільки люблю свою професію. Якщо я кину все і переїду туди, я не вигризу. Він мене любить такою, яка я є, коли я щаслива, коли я в професії», — зізнається артистка.

Реклама

Дар’я Петрожицька з нареченим / © instagram.com/petrozhitskaya

Дар’я Петрожицька також додає, що бувають неабияк тяжкі моменти. Особливо складно їй, адже вона тактильна, їй хочеться, аби наречений її обійняв, аби просто з ним помовчати. Проте у стосунках на відстані цього не вдасться зробити. Врешті, артистка наголосила, що в майбутньому якось це зміниться. Також вона додала, що поки їм цікаво одне з одним, вони будуть разом.

«Поки вам цікаво одне з одним… Я, звичайно, розумію, що є моменти, коли хтось тухне. Мені здається, мені важче, бо я дуже тактильна. У мене є важкі періоди, що мені хочеться прийти додому і помовчати, а ще краще, щоб тебе просто обійняли і не запитували. Я люблю іноді просто помовчати, але ж…», — зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій розсекретила, що зустрічається з військовим. Артистка також зізналась, чи дійсно вже вийшла за нього заміж.

Новини партнерів