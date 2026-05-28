Таропрогноз на літо 2026 року: кому доля подарує новий етап, а кому доведеться все переглянути

Літо 2026 року стане періодом, коли багато знаків зодіаку відчують потребу змінити своє життя. Карти Таро вказують: це час завершення старих циклів, внутрішнього оновлення і сміливих рішень.

Події літа можуть бути дуже контрастними — від несподіваних шансів і романтичних історій до різких змін у роботі чи стосунках. Це сезон, коли життя перевірятиме на готовність рухатися вперед і відмовлятися від того, що більше не працює.

Таропрогноз на літо 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Овнам літо приносить рух, подорожі і прорив у важливих справах. Ви зможете швидко просунутися вперед, якщо не боятиметеся брати відповідальність.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Тельцям карти обіцяють стабільність, фінансовий ріст і відчуття внутрішнього комфорту. Це хороший період для реалізації довгострокових планів.

Близнята — Вежа

Близнятам літо принесе різкі зміни. Деякі ситуації можуть завершитися раптово, але це звільнить місце для нового етапу.

Рак — Туз Кубків

Ракам літо приносить нові почуття, емоційне оновлення і важливі знайомства. Це дуже сильний період для кохання і душевної близькості.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найкращих періодів року. Карта Сонця обіцяє успіх, визнання, хороші новини і внутрішню впевненість.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам літо принесе багато роботи і нових можливостей для розвитку. Ваші зусилля почнуть приносити помітний результат.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків, переїзду або зміни життєвих пріоритетів.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам літо принесе глибоку трансформацію. Щось у вашому житті завершиться остаточно, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям літо приносить нову енергію, натхнення і бажання почати щось із нуля. Це період сміливих рішень і активних дій.

Козоріг — Імператор

Козорогам карти дають стабільність і контроль над ситуацією. Це хороший час для кар’єрного росту і важливих рішень.

Водолій — Зірка

Водоліям літо приносить надію, натхнення і нові перспективи. Ви можете отримати шанс, про який давно мріяли.

Риби — Місяць

Рибам варто бути уважними до інтуїції і власних емоцій. Літо може принести багато неоднозначних ситуацій, де важливо не втрачати внутрішню опору.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить влітку 2026 року

Леви, Раки та Тельці можуть отримати найбільше позитивних змін, хороших новин і нових можливостей.

Кому літо принесе найбільше змін

Близнятам, Скорпіонам і Терезам доведеться пройти через важливі рішення і трансформації.

Що варто і не варто робити влітку 2026 року

Варто:

приймати нові можливості

завершувати токсичні історії

слухати інтуїцію

Не варто:

триматися за минуле

діяти імпульсивно

ігнорувати емоційне виснаження

Загальний прогноз на літо 2026 року

Літо 2026 року стане сезоном великих змін і переосмислення. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть вийти на новий життєвий рівень, якщо не боятимуться відмовитися від старих сценаріїв.

Саме це літо може стати переломним для багатьох людей — у коханні, кар’єрі та внутрішньому розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

