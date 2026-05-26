Найближчими днями в Україні буде прохолодно / © Associated Press

Найближчими днями Україну накриє потужний холодний атмосферний фронт, який принесе з собою різке погіршення погоди, грозові зливи та шквалистий вітер по всій країні. Синоптики попереджають про оголошення жовтого рівня небезпеки, оскільки затяжні травневі теплі дні тимчасово стають «на паузу» через суттєве похолодання.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у середу в Україні буде сильний вітер із штормовими поривами.

«Нашу територію перетинатиме атмосферний фронт, ще й із хвилею — карта! — тому практично повсюди завтра волога погода з дощами», — наголошує синоптикиня.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Температура повітря на півдні та південному заході коливатиметься в межах від +25 до +28 градусів тепла, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Луганщині буде дещо прохолодніше — від +17 до +21 градусу тепла, на решті території стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +23 градусів тепла.

Діденко також прогнозує у столиці 27 травня вітряну погоду із штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Також очікуються дощі, а температура повітря вдень становитиме +21 градус вище нуля.

Водночас синоптикиня зазначає, до України суне похолодання — від четверга температура повітря не підніметься вище позначки +18. Проте, за прогнозом Діденко, тепла погода повернеться до країни на початку червня.

Очільник Черкаського гідрометеорологічного центру Віталій Постигань повідомляє, що літо стає «на паузу» — на цьому тижні в атмосфері відбудеться зміна процесів.

«Температурний фон стрімко знизиться аж на 4-6° і відповідатиме кінцю квітня», — зазначає синоптик.

У середу, 27 травня, погода різко зіпсується. Через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт із північного заходу. Синоптик попереджає про короткочасні грози, зливи, а подекуди навіть град. Також очікується сильний шквалистий вітер із поривами до 17–22 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень збережеться літня температура — від +20 до +25 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 27 травня в Україні буде мінлива погода. Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди пройдуть короткочасні дощі. На Прикарпатті, в центральних та південних областях очікуються грози.

Вітер буде західний, північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни вдень буде спекотніше -там очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 27 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 27 травня

Синоптики попереджають, що 27 травня, вдень, у більшості областей країни суттєво посилиться вітер, його пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Мешканцям центральних і південних регіонів, а також Прикарпаття варто готуватися до гроз. Через таку негоду оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Синоптики попереджають про неезепечні метеорологічні явища в Україні 27 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у столиці 27 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

Вночі місцями, вдень повсюди пройдуть короткочасні дощі.

Температура по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Також синоптики попереджають, що вдень по області ймовірні пориви вітру від 15 до 20 м/с. У зв’язку із цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про негоду на Київщині / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

У середу, 27 травня, погоду в регіоні диктуватиме холодний атмосферний фронт, який принесе циклон зі Східно-Європейської рівнини, повідомляють метеорологи.

Загалом на Львівщині очікується мінлива хмарність. Якщо вночі буде спокійно і без опадів, то вже вранці та вдень погода зіпсується: пройдуть короткочасні дощі з грозами, а подекуди можливий навіть град. Підніметься сильний північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с, а вранці та вдень його пориви сягатимуть 17–22 м/с.

На Львівщині вночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів тепла. У самому Львові буде трохи тепліше: вночі очікується близько +13…+15 тепла, а вдень термометри зафіксують комфортні +21…+23 градуси вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 27 травня буде мінлива погода. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вночі вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень північно-західний та зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря становитиме від +16 градусів тепла вночі до +27 градусів тепла вдень.

Погода у Харкові

На Харківщині 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине спокійно і переважно без опадів, то вже вранці та вдень пройдуть дощі, а по області місцями прогримлять грози.

Водночас синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його середня швидкість становитиме 7–12 м/с, але вже з ранку і протягом дня пориви сягатимуть штормових 15–20 м/с. Через це на Харківщині та в самому облцентрі оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.

По області вночі стовпчики термометрів опустяться до +8…+13 тепла, а вдень повітря прогріється до +17…+22. У Харкові ніч буде трохи теплішою — близько +11…+13 градусів вище нуля, а вдень очікується комфортна температура в межах +18…+20 градусів тепла.

Попередження про негоду на Харківщині 27 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 27 травня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте день можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, вдень ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура по області коливатиметься:

вночі від +10 до +15 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +12 до +14 градусів тепла;

вдень від +23 до +25 градусів тепла.

