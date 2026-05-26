Спека вище норми та сезон шквалів: синоптики шокували прогнозом на перший місяць літа

Літо вже на порозі, і багатьох українців цікавить погода у червні — чи доведеться ховатися від пекельного сонця, чи, навпаки, не варто далеко ховати парасольки.

Про те, чого насправді очікувати від першого місяця літа, розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Спека вище норми та сезон літніх бур

Синоптики проаналізували дані та заспокоюють: місяць обіцяє бути теплішим, ніж зазвичай, але без фатальних потопів. За офіційним прогнозом, середня місячна температура у червні цього року триматиметься на рівні 19–23 градусів тепла (у гірських районах — 16–20 градусів). Це на 1,5 градуса вище за багаторічну кліматичну норму, тож мерзнути точно не доведеться.

Щодо опадів очікується від 49 до 90 міліметрів дощу (у Карпатах традиційно більше — 117–171 мм), що цілком вкладається у звичну норму. Проте фахівці попереджають: саме в червні в Україні різко активізуються грозові процеси. Тож варто бути готовими до того, що спека періодично перериватиметься раптовими зливами з локальним градом та різкими шквалами вітру.

Від морозів до пекельної спеки: чим дивував червень у минулому

Як свідчать багаторічні спостереження метеорологів, червень в Україні — це місяць шалених кліматичних контрастів. Зазвичай середня історична температура становить 17–22 градуси, проте абсолютні задокументовані рекорди минулих років справді вражають. Наприклад, бували роки, коли літо починалося зі справжніх морозів: історичний температурний мінімум зафіксували у 1950 році в місті Олевськ на Житомирщині, коли стовпчики термометрів впали до 1,9 градуса нижче нуля. А на високогір’ї Карпат бували заморозки навіть до мінус 5 градусів. У такі періоди лише південь міг похвалитися скромним «плюсом» (від 5,5 до 9 градусів тепла).

З іншого боку, перший місяць літа здатен влаштувати справжні тропіки. Історичний абсолютний максимум в Україні сягав 38,5 градуса 18 червня 1954 року, а у південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях спека доходила майже до неймовірних 40 градусів (39,8°). Навіть у горах тоді фіксували пекельні +36°.

Проте найцікавіший температурний рекорд зафіксували 2 червня 1995 року на метеостанції у Вознесенську Миколаївської області: того дня поверхня ґрунту на сонці буквально розпеклася до неймовірних +80°С! На тлі таких історичних гойдалок нинішні прогнози про середні 23 градуси виглядають більш ніж комфортним сценарієм.

Перш ніж увірветься справжнє літнє тепло, кінець весни ще трохи покапризує. Синоптики розповіли, якою буде погода в перші дні літа, попередивши про короткочасні дощі 30–31 травня (сухо буде лише на заході) та доволі прохолодні дні з температурою від +13 до +20 градусів.

Проте вже від 1 по 4 червня розпочнеться довгоочікувана стабілізація та відчутне потепління. Попри ймовірні короткочасні денні дощики, стовпчики термометрів впевнено поповзуть угору: вночі очікується 10–16 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних літніх 21–27 градусів.

Тим часом у Європі погодні умови вже б’ють тривожні рекорди. Зокрема, у Франції аномальна спека вже вбила людей — місцева влада підтвердила щонайменше семеро загиблих через різке підвищення температури майже до 40 градусів ще в травні.

Через безпрецедентну для цього періоду спеку у восьми французьких департаментах оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Міністерство охорони здоров’я країни терміново закликало громадян обмежити фізичні навантаження, зачиняти вікна вдень та пити багато води, наголосивши, що наслідки сильного теплового удару можуть проявитися навіть через кілька тижнів.

