Циганков і Ванат офіційно залишилися без тренера після вильоту з Ла Ліги
Мічел залишив посаду керманича "Жирони".
"Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — залишилася без головного тренера.
Мічел Санчес залишив команду після вильоту з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Контракт 50-річного іспанського фахівця з "біло-червоними" спливає цього літа. Сторони вирішили не подовжувати співпрацю.
Разом з Мічелом команду також залишають його асистенти Сальва Фунес, Давід Порсель і Хуан Карлос Балагер.
Мічел очолив "Жирону" влітку 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла до Ла Ліги, а в сезоні-2023/24 стала бронзовим призером елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, що дозволило їй дебютувати у Лізі чемпіонів.
У сезоні-2025/26 "Жирона" посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).
Раніше повідомлялося, що головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа оголосив про свій відхід після завершення поточного сезону.