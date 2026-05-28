Циганков і Ванат офіційно залишилися без тренера після вильоту з Ла Ліги

"Жирона", в складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — залишилася без головного тренера.

Мічел Санчес залишив команду після вильоту з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт 50-річного іспанського фахівця з "біло-червоними" спливає цього літа. Сторони вирішили не подовжувати співпрацю.

Разом з Мічелом команду також залишають його асистенти Сальва Фунес, Давід Порсель і Хуан Карлос Балагер.

Мічел очолив "Жирону" влітку 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла до Ла Ліги, а в сезоні-2023/24 стала бронзовим призером елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, що дозволило їй дебютувати у Лізі чемпіонів.

У сезоні-2025/26 "Жирона" посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).

