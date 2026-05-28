Перша ракетка світу сенсаційно вилетів з Roland Garros

Яннік Сіннер зазнав фіаско вже в другому раунді ґрунтового мейджора.

Максим Приходько
Яннік Сіннер

Яннік Сіннер / © Associated Press

Перша ракетка світу, італійський тенісист Яннік Сіннер сенсаційно не зумів пробитися до третього кола Roland Garros-2026.

У другому раунді ґрунтового мейджора 24-річний італієць програв аргентинцю Хуану Мануелю Серундоло (№56 ATP) — 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

У третьому сеті Сіннер вів з рахунком 5:1, однак втратив перевагу. Він скаржився на запаморочення, а також його олядав фізіотерапевт.

Цією поразкою перервалась найдовша серію перемог у кар'єрі Сіннера, яка тривала 30 матчів поспіль.

Cерундоло став найменш рейтинговим тенісистом від 1998 року, який вибив першу ракетку світу з Roland Garros.

Торік Сіннер дійшов до фіналу Roland Garros, де у драматичному п'ятисетовому поєдинку, який тривав 5 годин і 31 хвилину, програв іспанцю Карлосу Алькарасу.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила національний рекорд за представництвом у третьому колі Roland Garros. Уперше в історії до цієї стадії дійшли одразу чотири українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Причому Стародубцева створила гучну сенсацію, вибивши з турніру Grand Slam другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

Раніше повідомлялося, що Олійникова на пресконференції Roland Garros показала знищені росіянами корти у Києві.

